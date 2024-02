Crisis del agua en Hidalgo: ¿qué hace la Conagua?

Una vez más, la Comisión Nacional del Agua que dirige Germán Martínez Santoyo tiene en sus manos la oportunidad de defender el agua para consumo humano y para los agricultores del país.

Pero una vez más la explotación hídrica para fines industriales parece querer imponerse sobre la autoridad y destruir las condiciones de vida de miles de familias en una zona de franca vocación agrícola, como si no fuera ya suficiente la extrema sequía que afecta a una gran parte del territorio nacional.

Nos referimos a las revelaciones surgidas durante las semanas más recientes sobre una planta de origen chino ubicada en el municipio Emiliano Zapata del Valle de Apan, Hidalgo, en la que, además de haberse encontrado empleados orientales sin permisos migratorios de trabajo, se descubrieron pozos de agua sin que la empresa china contara con las concesiones correspondientes de la Conagua.

Tales fueron los hallazgos del operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), la propia Conagua, la Profepa y el Instituto Nacional de Migración (INM), tras la demanda presentada por los productores agrícolas, y que tuvieron como consecuencia la clausura total del sitio donde se pretende instalar la empresa china.

No obstante, durante las semanas más recientes, el discurso de las autoridades estatales, en especial del gobernador Julio Menchaca Salazar, se ha enfocado en descalificar la demanda con el argumento de que responde a intereses políticos e incluso electorales.

Lo que se está cuestionando aquí no es la política industrial de Hidalgo, sino el abuso ilegal de una empresa extranjera de los recursos naturales, en especial, el agua.

Lo que se sabe de este caso es que en febrero del 2023 la Secretaría de Medio Ambiente de Hidalgo avaló el estudio de impacto ambiental de la planta. Sin embargo, condicionó dicha construcción a que la empresa contara con las autorizaciones de la Conagua la que en diciembre pasado confirmó su inexistencia. Esto, a pesar de que la construcción de la planta estaba prácticamente concluida y contaba ya con dos pozos de agua.

La Ley de Aguas Nacionales es clara al prohibir la explotación de pozos sin contar con la debida autorización de la Conagua. Incluso el Código Penal Federal posibilita, por este hecho, el delito de despojo de agua en grado de tentativa.

Las autoridades estatales han minimizado los hallazgos aquí señalados no obstante que Hidalgo está considerado por su Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado como uno de los cuatro estados del país con mayor sequía severa, con fuentes de abastecimiento que cada año bajan sus niveles entre 28 y 35 por ciento. La propia Conagua es quien ha clasificado al acuífero del valle de Apan como zona de veda.

El proyecto de la empresa china pretende consumir 450 mil metros cúbicos anuales de agua, volumen comparable al que la Conagua destina para el uso agrícola del municipio de Emiliano Zapata en el Valle de Apan, en tanto que el consumo doméstico de la zona es de 670 mil metros cúbicos anuales.

Y resulta curioso, por decirlo cortésmente, que al menos una de las concesiones que pretende adquirir la empresa china TC corresponda a una de uso de agrícola.

Un estudio reciente de “Mexicanos Contra la Corrupción” identificó que las concesiones para uso agrícola no están obligadas a pagar por el agua de acuerdo con la Ley Federal de Derechos.

Tan solo en el Estado de México se identificaron 785 concesiones de aguas subterráneas para uso agrícola de las que al menos 110 de no benefician a campesinos sino a diversos giros privados.

La pregunta para el director general de la Conagua es muy clara: ¿procederá conforme a la ley y defenderá los derechos de los hidalguenses u optará por proteger a una empresa extranjera que, abusando de la política de fomento a la inversión extranjera del actual gobierno federal, está violando la normatividad?

Instantáneas:

1. ESTIAJE ELECTORAL. Lo que ocurre en Hidalgo es solo un ejemplo de la crítica situación derivada de políticas corruptas en la distribución del líquido y su cada vez mayor escasez hoy agravada por la intensa sequía. Por allá de junio próximo estaremos enfrentando la parte más severa del estiaje. Ya son críticos los niveles de las siete presas (cinco en el Edomex y dos en Michoacán) que conforman el Sistema Cutzamala, responsable del suministro del 25% del consumo anual del Valle de México, cuyas alcaldías ya resienten el bajo suministro. Otras ciudades como Monterrey y Hermosillo padecen también una grave escasez. No es difícil imaginar la dimensión de la crisis social que generaría la escasez, razonamiento o falta generalizada del líquido. Y, en ese sentido, los que deben estar invocando a Tlaloc, la Virgen de la Cueva y/o San Isidro Labrador para que llueva son AMLO y Claudia Sheinbaum. Una crisis hídrica en pleno proceso electoral sí podría voltear la aun cómoda diferencia que trae la candidata presidencial de Morena y aliados en el promedio de las encuestas de preferencia electoral.

2. CDMX: PREOCUPACIÓN Y FRACTURA. En Morena Ciudad de México hay preocupación no sólo porque el candidato aliancista Santiago Taboada parece que va cerrando la diferencia en preferencias electorales con la aspirante morenista Clara Brugada a 16 semanas de los comicios de jefe de Gobierno, sino también porque las fracturas internas y el fuego amigo están a la orden del día. El grupo más cercano a Brugada la ha convencido de que los candidatos a postular para diferentes puestos deben ser solamente cuadros cien por ciento de Morena y no arribistas, como les dicen a los externos que quieren competir por alcaldías que ven como seguras para el partido. Por esa razón sacrificaron a Gabriela Jiménez en Azcapotzalco, cuadro muy cercano al dirigente nacional Mario Delgado, pero no a los fundadores del partido. La misma suerte corrió Pedro Haces Jr. en Tlalpan y podría estar por ocurrirle a Caty Monreal, hija del coordinador de los senadores morenistas, a quien le tenían prometida la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que nadie entiende es cómo los llamados “puros” que hoy mandan en la campaña de Clara Brugada tienen su cuarto de guerra lleno de priistas y hasta asesores que trabajaron con el expresidente Felipe Calderón.

3. REFUERZAN EN ADUANAS UNIDAD CANINA. Como parte del Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dirigida por el doctor André Foullon Van Lissum ha impulsado el Programa de Fortalecimiento de la Unidad Canina, la cual es un área de apoyo técnico especializado para controlar el ingreso o salida de mercancías ilegales a nuestro país a partir de las revisiones no intrusivas que se realizan en las 51 aduanas de México. El programa se lleva a cabo de manera coordinada entre los gobiernos de México y Estados Unidos. La Unidad Canina fue creada el 30 de diciembre de 1999 y desde 2022 se han recibido como donación 95 sensores caninos de diversas razas, acompañados del equipamiento adecuado, los cuales también reciben asesoría permanente para capacitar a cada una de las personas que fungen como manejadores o entrenadores caninos. Cada uno de estos sensores caninos ha sido cuidadosamente seleccionado a partir de su comportamiento, así como del desarrollo de habilidades concretas para detectar narcóticos, armamento y dinero, entre los bienes controlados. El crecimiento del número de operaciones de comercio exterior registradas en las aduanas de México ha generado un incremento sustantivo de los recursos fiscales que son recaudados por la ANAM, recursos que el gobierno destina a proyectos de desarrollo social y de infraestructura.

4. REDOBLAN VIGILANCIA. Catorce personas fueron detenidas en Chilpancingo relacionadas con las agresiones contra el transporte público de la capital de Guerrero. En el operativo fueron aseguradas nueve motos, cinco vehículos y cinco armas, así como trece kilos de droga, cómo resultado de la estrategia de seguridad y prevención del delito que se acordó intensifica en la mesa de coordinación para la Construcción de la Paz que encabeza la gobernadora, Evelyn Salgado con el apoyo y de la Sedena, la Guardia Nacional, la fiscalía general del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad del estado. De acuerdo con la autoridad se han restablecido las condiciones de paz y tranquilidad para los ciudadanos y operadores del transporte de Chilpancingo con el despliegue de 500 efectivos de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, filtros de seguridad, operativos en tierra y trabajos de proximidad social.

rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

www.raulrodriguezcortes.com.mx

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.