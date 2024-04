Conspiración en 2006; ¿qué esperar en 2024?

Hace dieciocho años fue la campaña negra “AMLO, peligro para México” difundida en prensa, radio y televisión. Hoy son las de #NarcoPresidente y #NarcoCandidata armadas en redes sociales mediante miles de cuentas falsas pagadas en el país y en el extranjero para publicar millones de veces esos hashtags.

En la campaña presidencial de 2006 fue la reiterada exposición mediática de los video escándalos protagonizados por cercanos a López Obrador recibiendo sobornos millonarios. Hoy es la de los videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero y la de la demanda de tráfico de influencias y corrupción interpuesta contra dos de sus hijos.

En aquel entonces la elección se dirimió mediante un fraude del candidato de la derecha. Hoy ¿se volverían a atrever a tanto? o ¿a qué maniobra recurrirían como último tiro en una elección que hasta ahora todo indica tienen perdida?

La campaña “peligro para México” propuesta al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón por Max Cortázar (hoy mandamás mediático en el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez) e implementada por el español Antonio Solá (nuevamente reclutado para la estrategia negra de #NarcoPresidente), le restó entonces a López Obrador cinco puntos de las preferencias electorales.

La de los video escándalos (incluidos el del elástico avorazamiento con fajos de billetes del exsecretario particular de AMLO, René Bejarano, recordado desde entonces como “el señor de las ligas”; y Carlos Imaz, exesposo de Claudia Sheinbaum) le habría restado otros diez.

El empresario argentino Carlos Ahumada (pareja en esos tiempos de Rosario Robles, jefa de gobierno sustituta en el entonces Distrito Federal) había accedido a apoyar económicamente las aspiraciones políticas del perredismo. El gobierno encabezado por Robles ya no le alcanzó a pagar y cuando la factura le fue pasada a AMLO, el nuevo jefe de gobierno, éste rechazó saldarla.

Con los videos ocultamente grabados en su oficina, Ahumada se acercó al expresidente Carlos Salinas con la mediación del abogado Juan Collado (hoy procesado y en libertad provisional). Al encuentro en la residencia del expresidente también iba Rosario Robles, quien llegó -según cuentan- oculta en la cajuela del automóvil. En aquel encuentro fue que Salinas le colocó a Robles la banda presidencial, según cuenta en sus memorias el empresario argentino.

Ahumada ofrecía los videos a cambio de 400 millones pesos, monto que según él había desembolsado. Salinas convocó al panista Diego Fernández para organizar la “vaquita”. A ese objetivo se sumaron el entonces presidente Vicente Fox, su secretario de Gobernación, Santiago Creel y por supuesto, el candidato presidencial panista Felipe Calderón y su grupo dentro del blanquiazul.

De buena fuente se sabe que a diez gobernadores del PRI les pidieron 100 millones de pesos. No todos quisieron entrarle y no alcanzaron a juntarlos.

Todo esto ocurrió en marzo de 2004, pero el tema fue retomado con intensidad durante la campaña presidencial de 2006, lo que le costó a López Obrador una caída de diez puntos en las preferencias. Aun así, no le alcanzaba a la derecha para ganar la elección. Fue que se procedió al fraude. La lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo y su Partido Nueva Alianza coparon casi dos mil 500 casillas donde AMLO y el PRD no tenían representantes en estados como Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Coahuila, entre otros; y en coordinación con el PAN y el PRI alteraron los resultados. Apenas les alcanzó para que el entonces IFE le diera la victoria a Calderón por una mínima diferencia de 206 mil votos (0.07% de los emitidos).

Está documentado por el periodista de datos español Julián Macías que las campañas negras #NarcoPresidente y #NarcoCandidata han publicado, solamente a través de la red social X, más de treinta millones de tuits con esas etiquetas, a través de poco más de 300 mil cuentas de las que 270 mil son robots (90%). De éstos robots, 180 mil (60%) operan en el extranjero (Argentina, Colombia y España, entre otros países) y son las mismas que lanzan la etiqueta #XochiltGalvezPresidenta2024 (nótese en el nombre un error ortográfico que se repite masivamente, evidencia para los expertos de que se trata de un robot).

Detrás de esa campaña se puede ver la mano del ultraderechista partido español Vox y el un poquito más moderado Partido Popular y su diputada Cayetana Álvarez de Toledo; de los liberalistas argentinos de su fantoche presidente Javier Milei y del ecuatoriano Daniel Noboa quien apenas el viernes pasado violentó la soberanía mexicana, al allanar con fuerza armada la embajada de nuestro país en Quito, para aprehender al ex vicepresidente Jorge Glas a quien el gobierno de México le había concedido asilo político.

Al padre de Noboa, el hombre más rico de Ecuador, la vox populi le atribuye la autoría intelectual del asesinato en agosto del año pasado del candidato presidencial también conservador, Fernando Villavicencio, para atraer sus votos hacia la candidatura de su hijo, el hoy presidente ecuatoriano, ubicado antes del crimen en el segundo lugar de las preferencias, por debajo de la candidata izquierdista Luisa González que, al final de cuentas, perdió los comicios.

Aquí en nuestro país, a lo largo de marzo, la campaña #NarcoPresidente y #NarcoCandidata le ha restado a Sheinbaum no más de cinco puntos en el promedio de las encuestas y, aun así, mantiene una ventaja de dos dígitos sobre Xóchitl. Para que la candidata opositora remontara tendría que golpear la candidatura de Sheinbaum con algo muy gordo, como recomienda el excanciller foxista Jorge Castañeda Gutman. Quizás mostrar evidencia contundente de hechos de corrupción de los hijos de AMLO y, si no, como último recurso, montarla con inteligencia artificial o, ya de plano, volver a recurrir al fraude.

Ya veremos esta noche en el debate presidencial cuanto parque trae la aspirante del frente Fuerza y Corazón por México, sin menoscabo del que lleve la de Morena y aliados que no está manca y podría traer sorpresas bajo el brazo.

Noche de debate

No todos los que mejor se desenvolvieron en los nueve debates de candidatos presidenciales que ha habido en el país en los cinco procesos electorales registrados entre 1994 y 2018, ganaron los respectivos comicios. Sólo dos que salieron claramente victoriosos de sus debates se alzaron con la victoria en las urnas: Vicente Fox en 2000 y AMLO en 2018.

El ciudadano sabe -por esta referencia- que no son los debates el gran y determinante factor para ganar una elección, lo que incide en poco interés por verlos, más aún con formatos rígidos, acartonados, reticentes al libre intercambio de ideas y argumentos, como es nuestro caso.

Esto, sin embargo, no ha menguado el interés de ver el de esta noche. Cierto morbo por atestiguar el esgrima político y retórico de dos mujeres, ambas con el arrojo para defender sus puntos de vista, aunque con estilos diferentes, genera gran expectación. Ya veremos como navega en esa esperada tormenta el aspirante hombre.

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez protagonizarán durante dos horas, a partir de las ocho de esta noche, lo que será el décimo debate de candidatos presidenciales. Por primera vez la sede será el INE, con un formato menos rígido y traducciones al maya, tzotzil, náhuatl y lengua de señas mexicana, también por primera vez.

Los temas por tratar dan para contrastar, por no decir confrontar, ideas y proyectos claramente diferentes: educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

¿Y el dinero?

Ojalá le preguntaran a Xóchitl en el debate si ya no tiene que andar mendigando recursos de las prerrogativas otorgadas por el INE a los partidos que la postulan: PAN, PRI y PRD.

En número redondos, al PAN le tocaron mil 900 millones de pesos de los que, según se sabe, 200 millones fueron destinados a la campaña presidencial y unos 600 millones a las de sus candidatos a diputados y senadores. ¿Dónde irán a parar los otros mil cien millones de pesos restantes? Si no lo explica su líder nacional Marko Cortés no faltarán los mal pensados que dirán que fue a caer a su bolsa y a la del grupo que junto con él se han apoderado de Acción Nacional y no piensan soltarlo. Entre ellos el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el líder de la fracción blanquiazul en la cámara de Diputados y presuntamente parte del llamado “cártel inmobiliario”, Jorge Romero Herrera y, por supuesto, el candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada y el procesado Christian Von Roerich.

El PRI, a su vez, recibió prerrogativas por mil 800 millones de pesos de los que -se asegura- ha empleado cien millones para la de Xóchitl y 600 millones para otras campañas. ¿Y los restantes mil cien millones? No vaya a ocurrir lo que algunos malosos aseguran que pasó con Roberto Madrazo, quien como candidato presidencial en 2006 recibió prerrogativas por mil 500 millones de pesos y solo gastó 500 millones de pesos. ¿Dónde quedaron los mil millones de pesos restantes? Nadie sabe, nadie supo.

Esos son los que quieren regresar al poder.

Instantáneas:

1. INCENDIOS Y REACCIÓN TARDÍA. Respecto a los incendios que afectan prácticamente a todo el país debe asumirse que de aquí en adelante serán recurrentes debido al cambio climático. Es momento que las autoridades de Protección Civil se responsabilicen de sus funciones y no esperen a que sean las fuerzas armadas las que apaguen el fuego. Por ejemplo, en el Estado de México -sin duda la entidad más afectada por los incendios forestales- las autoridades locales de Protección Civil tardaron en reaccionar hasta que el problema hizo eco en la mañanera de AMLO. Esta semana se redoblarán esfuerzos en la entidad que gobierna Delfina Gómez. Los parques nacionales mexiquenses, tanto por sus árboles como por su fauna, requieren de acciones efectivas de prevención, extinción y control.

2. “EL CHAPULÍN” JAPONÉS. El prestigio y extraordinario capital político que ganó como uno de los políticos jóvenes que llegaron como candidatos independientes a puestos de representación popular, han sido dilapidados por Pedro Kumamoto. Por lo visto no resistió la tentación de disfrutar de las prerrogativas partidistas, de ahí que haya decidido hacerle al trapecio político y ganarse el mote de “el chapulín japonés”. Luego de su victoria en 2015 como candidato a diputado local por Jalisco contendió como independiente en 2017 por un asiento en el Senado, elección que perdió. En 2020 fundó el partido político Futuro y contendió por la presidencia municipal de Zapopan sin lograr arrebatársela a Movimiento Ciudadano. Criticó fuertemente en aquella campaña a los partidos tradicionales y en especial a Morena. Este año, sin embargo, decidió nuevamente buscar la alcaldía de Zapopan por Futuro, pero esta vez no va solo, va en coalición con Morena y aliados, lo que le ha valido severas críticas por traicionar sus ideales de independencia. Así que en el trampolín y sin malla de protección ni proyecto político ni ideología que defender, no se ve como “el chapulín japonés” pueda ganar en Zapopan, donde crece Oscar Santos, candidato de la alianza opositora PAN-PRI-PRD.

3. “CHEMA” AL RESCATE DEL BARRIO. Ya pasó una semana del inicio de las campañas por las presidencias municipales de Jalisco y la que más entusiasmó -se comenta entre los tapatíos- fue la de José María “Chema” Martínez por Guadalajara, ciudad que busca ganar para Morena. A Movimiento Ciudadano, que gobierna actualmente al estado y a su capital, le dijo que “se le acabó la robadera”, porque es a hora de la gente. Y en el terreno de las propuestas, caló hondo entre los tapatíos la del rescate de los barrios populares como una manera de recuperar la paz y la tranquilidad que los distinguió por años. Hoy las calles de los barrios están abandonadas, sin luz y llenas de basura, porque -asegura “Chema”- el gobierno ha privilegiado las colonias pudientes y construido torres de departamentos de lujo. Su propuesta es bajar lo que llama “las pinches rentas caras” y en el caso del centro histórico tapatío desarrollar un modelo similar al de la ciudad de México, mediante el que se le dignificó y se atrajo de regreso a la gente y a las inversiones.

4. EN BUSCA DE IMPUNIDAD. Fidel Giménez Valdés Román, encabezó la secretaría de Obras Públicas de Morelos del primero de octubre de 2018 al 15 de mayo de 2020. Meses antes de que asumiera el puesto fue denunciado junto con Claudia Fabiola Tostado Jiménez de intentar cobrar un pagaré falso por 34 millones de pesos. En diciembre de 2020, un Tribunal Colegiado Federal dictó sentencia definitiva en contra de estos dos personajes, al comprobarse que el pagaré fue falsificado. La justicia los condenó a pagar tres millones de pesos por los gastos y costos relacionados con el juicio, así como una cantidad por daños y perjuicios. Hasta ahora no lo han pagado. Llevan cuatro años evadiendo el pago mediante relaciones que el sentenciado mantiene con el poder judicial de Morelos. Giménez Valdés Román ha colaborado lo mismo con gobiernos del PAN que con el actual de Morena. Al dejar el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco fue un activo promotor del voto útil de la ciudadanía para restar fuerza al partido en el poder. No sería de extrañarse que busque acomodarse nuevamente en el gobierno de aquel estado si es que -como se vislumbra- pasa a manos de la oposición representada por Lucía Meza Guzmán. ¿Le dará cabida?

5. EN DEFENSA DE LA MUJER. El Poder Judicial de la CDMX, a cargo del magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez presentó un informe cuantitativo sobre la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Destacan las tres mil 602 medidas de protección emitidas del primero de enero al 20 de marzo pasados, donde se evidencian las tres medidas más recurrentes: 996 sobre la prohibición de intimidar o molestar a la víctima, 796 acerca de la prohibición de acercarse o comunicarse con ella y 654 que se refieren a la prohibición de asistir o acercarse a su domicilio o lugar de trabajo. Qué bueno que se actúe.

rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

raulrodriguezcortes.com.mx

