Boicots fratricidas en Morena

Entre algunos de los estados que renovarán gubernaturas el próximo 2 de junio se alcanzan a ver boicots fratricidas en las campañas de Morena. Uno de ellos es Yucatán y su candidato, Joaquín “Huacho” Díaz, es el blanco de la militancia local inconforme y de los que se le imponen desde el centro.

Los yerros y desatinos vienen desde diciembre pasado, cuando la mismísima Claudia Sheinbaum anunciara en Progreso que haría cambios en la estrategia de seguridad de la entidad, declaración que dejó frío a medio Yucatán, el estado más seguro del país, según las estadísticas del propio gobierno federal.

Fue en aquella ocasión cuando la candidata presidencial de Morena presentó a Marcela Figueroa, una exfuncionaria de la policía de la Ciudad de México, como la apuesta de Morena para encabezar las tareas de seguridad del estado.

Los analistas de la política yucateca consideran esa decisión como el inequívoco inicio de lo que ha sido un camino de imposiciones a la campaña del “Huacho” Díaz Mena que ya derivó en la primera crisis de credibilidad del candidato morenista a la gubernatura, pues la reacción de la población fue casi inmediata ante los magros resultados de los gobiernos de ese partido en otras entidades del país.

El desorden en Morena es otra de las cuestiones que hacen de la campaña yucateca una colección de contradicciones. En vísperas de la definición de las candidaturas locales, fundadores del partido denunciaron segregación, siendo el diputado local Rafael Echazarreta el más significativo.

Crítico de las formas electivas que, a su juicio, se convirtieron en fondo, el legislador recibió un portazo en la nariz desde la CDMX en voz de Claudia Sheinbaum: son los ex del PRI y PAN (como es el caso de “Huacho” Díaz), no los morenistas, los que ganan las encuestas.

Para Joaquín Díaz Mena también resultó sorpresivo el recibir emisarios de otras partes del país para que “coordinaran” una campaña local. Primero le mandaron a un cacique de Nezahualcóyotl, Juan Hugo De la Rosa, un completo desconocido para la militancia. Ante el rechazo de los simpatizantes locales, desde el centro del país enviaron a otro foráneo: Óscar Cantón Zetina, un tabasqueño de mala fama, lo que dio lugar a que la exdirigente estatal del partido, Alpha Tavera abandonara el barco de Díaz Mena en plena campaña electoral y en medio de múltiples rumores de inconformidad.

Otro boicot se vislumbra entre los publicistas que orientan la comunicación, quienes subieron a “Huacho” a un caballo en un rancho, ambos propiedad de él, sólo para que sufriera un accidente que lo mantuvo hospitalizado, sin poder moverse durante dos semanas y con una lesión que no tiene visos de mejorar. Esto lo ha alejado del contacto con las masas, en una campaña de templete en la que luce avejentado y con exceso de maquillaje.

A todo esto, se han sumado otras desatinadas declaraciones como las de la candidata al Senado por Morena, Verónica Camino quien califico de “basura” el sistema de transporte “Va y Ven”, una de las obras más apreciadas por los habitantes de Mérida; el despido de trabajadores del sector salud por parte del gobierno federal y otros problemas foráneos como el descarrilamiento del Tren Maya y la crisis de inseguridad de Campeche, potenciada por la huelga de brazos caídos de la policía local.

Todos estos elementos retratan una campaña en crisis permanente, con una hoja de ruta marcada por el boicot, los enfrentamientos, las renuncias, las imposiciones, y un candidato que luce incómodo y sin el más mínimo margen de maniobra.

Descontón a Xóchitl antes del debate

No se alcanza a ver evidencia cuantificable que demuestre fehacientemente que Xóchitl Gálvez haya podido reducir la ventaja de dos dígitos que según el promedio de encuestas mantiene Claudia Sheinbaum al cumplirse el primero de los tres meses de campaña y, por si algo faltara a la candidata presidencial de la alianza opositora, le estalló un escándalo equivalente a un gancho al hígado que la mandó a la lona exhibida y desmentida.

Un video grabado hace un año y que circula profusamente en redes sociales muestra a Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de 27 años de la candidata presidencial en presunto estado de ebriedad, llamando “gatos”, “vendidos”, “muertos de hambre” y demás florituras de un lenguaje majadero y prepotente, a los guardias de seguridad que le impedían el paso a un “antro” de Polanco.

Con toda la empatía posible para la señora Gálvez, pues nada fácil es para una madre o padre lidiar con los hijos en ese tipo de problemas, no cabe en este episodio la justificación de que se trata de un joven que andaba de fiesta y se puso borracho, o de que todos hemos tenido algún episodio de necedades etílicas, o de que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. No, el alcohol no es necesariamente el motor del comportamiento despreciativo, altanero y clasista mostrado en el video. Potencia, eso sí, lo que ha sido la formación y la educación de un individuo.

Otros justifican al hijo de la candidata del frente Fuerza y Corazón por México diciendo que son asuntos que están en el ámbito de lo personal y lo privado, pero este no es el caso por varias razones. Entre otras que la madre es una mujer de interés público porque pretende gobernarnos, pero también porque ella misma decidió subirlo a lo público cuando lo nombró coordinador juvenil de su campaña, función a la que renunció el mismo miércoles pasado mediante un video en el que ofrece disculpas.

Xóchitl reaccionó con el argumento de que son cosas de la “guerra sucia”, a la que su equipo le ha entrado con singular alegría y también ella misma al presentar demanda, por ejemplo, contra dos de los hijos de López Obrador (Andrés y Gonzalo) por tráfico de influencias en la proveeduría de materiales para el Tren Maya.

Seguidores de la aspirante aliancista se han burlado de lo que llaman “drama de chairos” por lo del hijo de Xóchitl, cuando nada dicen de los hijos de AMLO y sus presuntos negocios en el Tren Maya. Pero mientras en el primer caso está la incontestable evidencia de un video, en el segundo no hay una prueba igual de contundente. O ¿usted cree que sean igual de contundentes que el video de marras las grabaciones telefónicas en la que unos amigos de los vástagos del presidente hablan de su presunta influencia en la obtención de contratos públicos?

Xóchitl respondió bien al reconocer que su hijo debe enfrentar las consecuencias de sus actos, y pudo levantarse de la lona cuando la cuenta de protección iba más o menos por el cinco, y no sin la ayuda, inesperada y por cierto bienvenida de Beatriz Gutiérrez Müller en el que reitera el llamado de “con los hijos no” y llama a la racionalidad política con un post en X donde textualmente dice: “un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizás es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales”.

A la convocatoria se sumó, por cierto, la candidata Claudia Sheinbaum.

Instantáneas:

1. BUENA SEÑAL PARA EL CAMPO. El aplazamiento de la prohibición del glifosato en la agricultura mexicana abrió una ventana de oportunidad para que México lidere en la adopción de prácticas agrícolas innovadoras y sostenibles. El gobierno decidió posponer la prohibición en el uso del controversial herbicida ante la “falta de alternativas viables y seguras” para sustituirlo. Dicha prohibición fue decretada en febrero de 2023 debió haber entrado en vigor el pasado lunes primero de abril. Sin embargo, se abrió el espacio para atender el asunto con un enfoque más inclusivo y deliberativo en la toma de decisiones de política agrícola en las que se alcance un equilibrio entre seguridad alimentaria, protección al medio ambiente y viabilidad económica de los productores. Fue demanda de estos últimos, respaldada por legisladores de todos los partidos que se adoptó este aplazamiento del que habrán de resultar alternativas en un proceso informado por la ciencia, y que lleve al objetivo último de incrementar la producción de alimentos de manera sostenible hasta adaptarse a los impactos del cambio climático.

2. YA VIENEN LOS HURACANES. Paralelamente a los trabajos de reconstrucción y reactivación de Acapulco que continúan después del exitoso periodo vacacional de Semana Santa, el gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado comenzó a prepararse para la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales. Nadie desea otra catástrofe como la ocasionada por “Otis”, por lo que el papel de la prevención será de vital importancia. El gobierno de Guerrero y el Sistema Nacional de Protección Civil sostuvieron una reunión en la que se afinaron las estrategias y acciones preventivas para mitigar riesgos y salvaguardar a la población. En la reunión estuvieron la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, veinte alcaldes de los municipios de la franja costera y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Ahí, la gobernadora Salgado llamó a los diferentes sectores y grupos de la sociedad guerrerense a sumarse a estos esfuerzos de prevención y protección. Asimismo, se enfatizó en la realización de mejoras al protocolo de actuación ante amenaza de huracán.

3. CORTE VS REFORMAS DE AMLO. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cocina un posible freno a las reformas aprobadas por la mayoría de Morena en la sesión exprés conocida como el “Viernes Negro”. Tres ministros y una ministra de la Corte han propuesto anular los cambios constitucionales aprobados el 28 de abril de 2023, argumentando “violaciones graves” en el procedimiento legislativo. Los cuatro proyectos de sentencia difundidos anticipadamente serán discutidos y decididos en el Pleno de la Suprema Corte a partir del próximo martes 9 de abril. En caso de que los otros cuatro integrantes de la SCJN se apeguen a esos criterios, serían once las reformas de AMLO que anularían. Entre dichos cambios están las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, relacionadas con la operación simultánea de una aerolínea y aeropuertos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional; la asignación ferroviaria por tiempo indefinido a militares; la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); el control de precursores químicos y cambios a la Ley de Bienes Nacionales.

