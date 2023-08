Batalla de dogmas en los libros de texto gratuitos

Muy bueno que se debatan ampliamente y sin censura los cambios de los programas de educación pública y del contenido de los libros de texto gratuitos, para que sean la mejor opción pedagógica para nuestra infancia.

Muy malo que el debate esté atrapado, como en camisa de fuerza, por intereses político-electorales del momento y que ni siquiera en ese acotado ámbito, se alcance a percibir su verdadero fondo: una confrontación ideológica y cultural en curso.

Peor aún que la mayoría de las muchísimas opiniones que sobre el tema se han vertido a favor y en contra en las redes sociales y en los medios de comunicación, reflejen el desconocimiento del contenido de los nuevos textos de primaria y secundaria por dos razones a saber: que aún no han sido repartidos por la SEP y que la autoridad, hasta ahora, los mantiene encapsulados.

Es realmente poco lo que se ha filtrado de ellos en internet. Aquí una liga para ampliar su conocimiento:https://tinyurl.com/bdecf3xn y proponer opiniones mejor informadas.

De lo filtrado, por supuesto, se enfatiza en los errores: que le cambiaron a Juárez la fecha de nacimiento del 21 al 18 de marzo, que una infografía del sistema planetario solar muestra a Marte más cerca del Sol que la Tierra o que la voz popular y no la verdad histórica refiere que los cadáveres de los estudiantes masacrados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 fueron arrojados desde aviones del Ejercito a aguas del Golfo de México.

Las pifias sobre Juárez y Marte se corrigen con una fe de erratas y la posterior reimpresión, como ha ocurrido en ediciones anteriores con varios desaciertos, muchos de ellos de escándalo, a lo largo de los 40 años que quien esto escribe lleva reporteando y dando cueta de ello.

Lo de Tlatelolco, por otra parte, es un aserto insuficientemente documentado sobre una brutal práctica que, sin embargo, es mencionada como un hecho de la llamada “guerra sucia” (1970-1980), en testimonios incluidos en el informe de inteligencia militar “Movimiento subversivo en México” elaborado por uno de los operadores de aquella estrategia, el general Mario Arturo Acosta Chaparro (finalmente ejecutado de tres tiros cuando se dirigía a su automóvil en calles de la ciudad de México el 20 de abril de 2012); y en el Informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado que, en febrero de 2006 acusó al expresidente Luis Echeverría de genocidio y otros crímenes contra la humanidad.

Pero de ahí a decir que con los nuevos textos de la SEP “el virus del comunismo acecha a los niños de México”, como lo hizo en TV Azteca el martes pasado Javier Alatorre, solamente hace eco de un despropósito dogmático y trasnochado, seguramente ordenado por el concesionario de esa televisora, cuyo padre ha reconocido en un libro de memorias de su autoría, que en la década de los sesentas (en plena “guerra fría” y en medio del frenesí del “macartismo” estadounidense), financió al grupo de choque anticomunista Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), subterráneamente controlada por la organización secreta de ultraderecha El Yunque; y al filo nazi Partido Nacionalista Mexicano (1951-1961) de muy corta vida en nuestro país (“Mis años en Elektra”, Hugo Salinas Price, editorial DIANA, página 121).

Apéndice del Yunque como lo era el MURO, es hoy la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que se ha colocado como una de las principales críticas de los cambios a los libros de texto gratuitos, con llamados a deshacerse de ellos y haciendo eco de las excitativas del PAN de Marko Cortés, de arrancar las hojas que, a su juicio, dañan la formación de los infantes, tal como en los años de la pira de libros prohibidos ordenada por el nazismo.

En el otro frente de esta batalla, también corren aires ideológicos. De entrada, el responsable político y operativo del cambio de los libros de texto gratuitos, el doctor en Letras Hispánicas por la Universidad Complutense de Madrid, Marx Arriaga Navarro, no solamente lleva en el nombre su filiación ideológica, sino también en los referentes a los que recurre en este debate en curso.

“Lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella”, parafraseó el director de Materiales Educativo de la SEP al líder guerrillero guerrerense Genaro Vázquez Rojas, uno de los iniciadores en la década de los setenta, junto con Lucio Cabañas Barrientos y su Brigada Ajusticiadora, del llamado movimiento armado mexicano.

Arriaga Navarro, por lo demás, ha hecho ruido mediático por sus declaraciones contrarias al movimiento feminista y por haber invitado a trabajar en el gobierno federal, según aseguran sus críticos, a Sandy Arturo Loaiza Escalona, ex funcionario del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero más allá de lo anecdótico, resulta pertinente reparar en algunos fragmentos del contenido de los libros “sin recetas” para los maestros de educación secundaria. Son los libros que marcan a los mentores las líneas de lo que han dado en llamar “la nueva escuela mexicana”.

En sus páginas son reprobadas decisiones tomadas por los gobiernos priistas y panistas anteriores al actual, como la creación del FOBAPROA, lo que considera como “el flagelo más cruel que ha sufrido la economía mexicana” o los cambios a la Ley del Seguro Social para la implementación del fondo para el retiro que “obliga a los individuos a enfrentar al sistema desde la soledad”

También reclama al gobierno de Fox que su política educativa se haya limitado a obras faraónicas mediante las cuales “triangulaba recursos” como la biblioteca José Vasconcelos y el programa Enciclomedia, dejando la definición de planes y contenidos a la “privatización de la educación”.

Al gobierno de Felipe Calderón lo acusa, por otra parte, de desarrollar programas antisociales y anti laborales, además de estigmatizarlo como un período marcado por la guerra contra el narcotráfico, el crecimiento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Tales hechos que como la matanza de Tlatelolco fueron proscritos de la educación pública deben dejar de ser tabú para ser analizados críticamente, pero sin los tamices ideológicos como los anteriormente señalados y que son, precisamente, la ideología de la 4T.

La perspectiva de los hechos

Más allá de estos señalamientos que poco ayudan a la cabal comprensión de un tema tan delicado e importante, pongamos en perspectiva algunos hechos.

Hace dos años, el 11 de agosto de 2021, AMLO hizo dos anuncios: 1. que se le hicieron cambios a dos de los libros de texto gratuito del ciclo 2022-2023 para quitarles su sentido “neoliberal y porfirista” y sustituirlo por uno “humanista”; y 2. que se haría una revisión integral de planes y textos para el ciclo 2023-2024.

Argumentaba entonces y lo sostiene ahora que aquellos planes y contenidos tenían que ver “con una concepción que predominó durante mucho tiempo… la de la llamada política económica neoliberal o neo porfirista, cuyo eje es el individualismo, el salir adelante sin escrúpulos de ninguna índole, poner por delante lo material, tan así que por esa política económica suprimieron la impartición de civismo, ética, hablaban del fin de la historia".

Ese cambio de visión inició en gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), se profundizó durante los de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) y se mantuvo durante los de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Aquellos cambios en la política educativa para los niveles básicos y la formación de docentes se plasmaron durante el gobierno de Zedillo en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en donde se planteó la intención de “armonizar” el sector educativo con el resto de las políticas públicas dirigidas al denominado cambio estructural, es decir, el del modelo de mercado, el neoliberal. El término “modernización” es uno de los ejes centrales del referido acuerdo, pero nunca es definido; en cambio se le vincula con una Reforma del Estado anclada en la ideología del “liberalismo social”, ambos términos también sin definir.

Esto es, cambios promovidos por un régimen para dar sentido a su proyecto de nación, como ahora los promueve el actual régimen, para dar sentido al suyo.

Fue así que, en enero de 2022 inició el proceso de diseño y consultas con maestros, padres de familia, expertos y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de la “nueva escuela mexicana”, sus planes de estudios y sus libros de texto gratuitos.

El investigador emérito de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía y participante en el referido proceso, explica que este “cambio relevante”, parte de “reconocer la relación escuela-comunidad-entorno social y que considera el profesionalismo de los docentes, alejándose del enciclopedismo para trabajar por proyectos, lo que permite que los procesos de aprendizaje y de formación se den a partir de situaciones cercanas a la vida cotidiana de los estudiantes”. Por eso no hay materias sino proyectos o programas como “Múltiples Lenguajes”, “Nuestros Saberes”, “Proyectos Escolares” y “Proyectos Comunitarios”, para cuyo análisis y comprensión el maestro conduce por el conocimiento de la aritmética, el lenguaje, la geografía, la historia y la ética.

Díaz Barriga asegura que desde febrero de este año se realizaron al menos un centenar de mesas redondas convocadas por diversos grupos académicos para señalar bondades, limitaciones y defectos del proyecto, lo que rebate el argumento de que, por provenir de un proceso sectario, sin las consultas exigidas por la ley, el juzgado tercero en materia administrativa concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) un amparo definitivo contra la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos.

El debate seguirá y se profundizará. En ese contexto debe entenderse el anuncio hecho el viernes pasado por AMLO de que a partir de pasado mañana martes, habrá una conferencia de prensa diaria vespertina en defensa de la nueva escuela mexicana.

Critican para posicionarse electoralmente: SNTE

El SNTE acusó que las críticas contra los libros de Texto Gratuitos y el nuevo modelo de enseñanza buscan llevar a la educación a un terreno de disputa política de cara a las elecciones de 2024.

Días después de que la polémica envolviera a la SEP por los múltiples errores detectados en los, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) alertó que quienes critican estos materiales son facciones políticas e ideológicas que buscan atacar al gobierno federal con miras al proceso electoral federal de 2024.

En un comunicado, los maestros del SNTE consideraron que el debate es consecuencia de la importancia que implica para diversos actores de la sociedad la educación básica. No obstante, señalaron que la discusión debe darse lejos de la arena pública para dar paso a quienes tienen un interés legítimo: maestras, maestros, madres y padres de familia, especialistas y académicos.

“Estamos conscientes, sin embargo, de que el debate crece también porque hay sectores de opinión, grupos políticos y facciones ideológicas que pretenden usar la coyuntura para atacar al Gobierno Federal y posicionarse con miras a las próximas elecciones”, sostuvieron. En ese sentido, el sindicato afirmó que defenderá la importancia de los Libros de Texto Gratuitos debido a que, considera, son una herramienta fundamental para justicia social y la equidad entre la sociedad además de garantizar el derecho humano a la educación.

También reprobó el llamado de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, a destruir los libros de texto gratuitos, al considerar que sólo implica violencia política y cultural.

Las firmas y los fantasmas de la ruptura

Pasado mañana martes 8 de agosto se conocerá a quienes entre los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor (PAN-PRI-PRD) consiguieron las por lo menos 150 mil firmas de apoyo que les permitirán seguir participando en el proceso.

Aunque acordaron entre todos ellos no adelantar números antes del plazo establecido, colaboradores y dirigentes partidistas han filtrado información. Por eso se sabe que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez ya consiguió 350 mil firmas, 133% más que las requeridas de apoyo ciudadano.

Por otra parte, un colaborador cercano de Santiago Creel, quien como adelantamos aquí dejará esta semana la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados asegura que ya reunió los 150 mil apoyos solicitados.

Mientras tanto, el propio líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno informó que el requisito también ya había sido cumplido por los aspirantes tricolores Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid quienes juntos ya sumaban 400 mil firmas, sin precisar cuántas para cada quién.

Otro aspirante panista, Jorge Luis Preciado aseguró que ya tiene las firmas, pero denunció que la plataforma del FAM autorizada para ese fin se bloqueó apenas a los 150 mil apoyos, lo que lleva a preguntar ¿quién firma que las firmas presentadas son buenas.

A su vez los aspirantes perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles dijeron que están cerca del objetivo.

Todo esto lleva a pensar que a la etapa de los foros y de la primera encuesta eliminatoria que se levantará del 11 al 16 de agosto próximos, llegarán Gálvez, Creel, Paredes, De la Madrid y Mancera o Aureoles para no dejar fuera al PRD.

Algunos hechos, en medio de todo esto, han levantado suspicacias y generado ominosas señales para quienes defienden a toda costa la candidatura presidencial opositora aliancista: 1. Que Claudio X. González (vía X o tweet) haya declarado que “Morena no solo está repleta de ex priistas, sino que es la peor versión del PRI; 2. Que no se hizo esperar la airada reacción de “Alito” quien, por la misma vía, exigió el reconocimiento de las grandes contribuciones que el tricolor a hecho al país; 3. Que la reunión que sostuvo el viernes pasado Claudio X. González con Sandra Cuevas haya sido interpretada como el destape de la alcaldesa panista de Cuauhtémoc como candidata aliancista al gobierno de la ciudad de México, a contrapelo del acuerdo frentista de dejar la candidatura presidencial al panismo y la capitalina al PRI; y 4. Que el haber dado a conocer en conjunto el número de firmas para Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, fue el mensaje de tricolor de que dispone de dos candidatos con fuerza para ocupar ambas posiciones.

Instantáneas:

1. JUTICIA DISPAREJA. El viernes pasado se registró ó en Cuernavaca una movilización de fuerzas federales sin precedentes en el estado de Morelos, que culminó con la detención del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Que se proceda con prontitud y firmeza contra el presunto encubridor de un feminicidio es de reconocerse, pero llama la atención que ni siquiera la jornada violenta del fin de semana anterior en donde se acumularon 19 homicidios en tan solo dos días, generó tal presencia de las corporaciones de seguridad nacional. Más allá de temas procesales y/o políticos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco no tiene a la entidad en orden. Al respecto, el legislador local, Eliasib Polanco Zaldívar, salió a cuestionar el actuar de los ejecutivos estatal y federal y su compromiso con el Estado de Derecho.2. ABUSO. Reproduzco en unas líneas la queja que hacen llegar a este espacio grupos de duranguenses alarmados por el alto costo alcanzado por los boletos para volar a Durango. Refieren por ejemplo que un vuelo sencillo en Aeroméxico está costando ocho mil 407 pesos. Recaman airadamente que esto no solo afecta a quienes viajan por negocios o para ver a sus familias, sino a la actividad turística de un estado, el cuarto más grande del país, que tiene muchos atractivos que ofrecer: paisajes dignos de posta en la Sierra Madre Occidental, una capital que es ciudad colonial con arquitectura majestuosa y un clima privilegiado.

3. AMBULANTES. ¿Qué pasa en alcaldías como Tlalpan y Coyoacán en donde cada día se ven más puestos ambulantes de todo tipo en avenidas principales y zonas residenciales? ¿Será que sus funcionarios sucumben ante la presión y/o billetazos de lideres como Oscar Hernández que ha llenado de puestos las banquetas del puente que comunica avenida Acoxpa con el estadio Azteca? ¿Quién y de a cómo han autorizado una food truck que vende mojitos y un quisco de ropa usada en la banqueta de la calzada de El Hueso casi esquinas con el Eje 5 Cafetales, donde el uso de suelo es residencial? Ojo alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes y ojo alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez.

