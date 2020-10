Así negarían el registro a México Libre

Pasado el mediodía de hoy, y si no hay cambios de última hora, Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón sabrán si tienen o no partido político. Negárselos y ratificar la polémica decisión tomada por el INE el pasado 4 de septiembre, es lo que propone el magistrado José Luis Vargas Valdez en su proyecto de sentencia que hoy debatirá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El voto de al menos cuatro magistrados será necesario para que Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. (México Libre) sea o no partido político nacional.

Vargas Valdez publicó ayer en la tarde en su cuenta de Twitter su proyecto de resolución. Lo hizo —según dijo— “en aras de los principios de transparencia y máxima publicidad, y por considerarlo un asunto de interés general”. Y explicó que propone la negativa del registro por infracciones en materia de fiscalización que vulneraron los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud, una vez acreditado que México Libre recibió aportaciones en efectivo de sujetos no identificados.



Que el proyecto de resolución esté por la negativa a conceder el registro a la agrupación de los Calderón, no significa que esa será la sentencia del TEPJF. Experiencias recientes así lo demuestran. En el TEPJF se avaló la encuesta para renovar la dirigencia de Morena, no obstante que el proyecto del magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera planteaba rechazarla; y en la Suprema Corte se declaró constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, pese a que el proyecto del ministro Luis María Aguilar iba por su inconstitucionalidad.

La pregunta es si México Libre trae los por lo menos cuatro votos de los siete magistrados electorales que necesita para que no se le niegue el registro.

Una revisión de las sentencias del TEPJF muestra que con los proyectos del magistrado Vargas Valdez (que en este caso rechaza conceder el registro) normalmente votan el presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, y la magistrada Mónica Soto Fregoso. En ese escenario, solo les faltaría un voto para avalar la negativa.



Por el sentido de anteriores sentencias y acaso por sus relaciones políticas y personales, estarían votando a favor del registro la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. De este último se hizo pública una relación cercana con la familia Calderón-Zavala (un sobrino de Margarita trabajó para el juez electoral), que el expresidente negó rotundamente en una carta que envió el lunes al Tribunal. A Otálora y a Rodríguez Mondragón les harían falta al menos dos votos para inclinar la balanza a favor del registro.

Quedan los magistrados Indalfer Infante González y Felipe de la Mata Pizaña. ¿Hacia dónde se irá su voto? De la Mata es muy cercano al PAN y si como aquí sugerimos en una entrega pasada (https://bit.ly/34Qe5rg) que el blanquiazul pretende evitar el registro de México Libre para que no le robe clientela política, entonces se iría con el proyecto que niega el registro. Infante González, por su parte, aunque en sus sentencias ha ido de un lado para otro, se ha alineado en asuntos clave como éste al voto de Vargas Valdez, Fuentes Barrera y Soto Fregoso, quienes están por la negativa.



Visto así, México Libre no será partido político por 4 votos contra 3 o 5 votos contra 2. Hoy lo sabremos.

Instantáneas:

1. LOS OTROS. El TEPJF también deberá resolver hoy si niega u otorga el registro de partido político nacional a Redes Sociales Progresistas de la maestra Elba Esther Gordillo y a Fuerza Social por México del sindicalista Pedro Haces. Hasta dónde pudimos saber las posiciones de los magistrados electorales están divididas.

2. MANIOBRAS. En los corrillos de la fracción senatorial de Morena están convencidos que las protestas que bloquearon ayer el acceso al Senado y obligaron a la cancelación de la sesión y de la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, son promovidas por el llamado bloque opositor o de contención (PAN, PRI, PRD y MC). Se asegura que forman parte de una estrategia de presión para impedir que se apruebe la militarización de los puertos y la desaparición de fideicomisos.

3. VACUNAS. Relevante la firma ayer de contratos de pre compra de vacunas anti Covid-19 del gobierno federal con las farmacéuticas Pfizer, Astra y CanSino Biologics. El canciller Marcelo Ebrard explicó que tales contratos, junto con el mecanismo Covax, garantizan la vacuna para cien millones de mexicanos. Se evitarán así problemas de compra o una eventual escasez una vez que se aprueben.

4. MAESTROS. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, hoy vigente, excluyó de los concursos de selección a aquellas personas que colaboran en la educación inicial sin tener título profesional, a pesar de que el rezago de cobertura en ese nivel educativo es de un 95% de los potenciales alumnos. La diputada poblana del PT, Marta Huerta propuso en una iniciativa, que también se pueda laborar en ese nivel educativo reconociendo certificación de competencia y excelencia laboral.

5. DESLINDE. Fomento Económico Mexicano (FEMSA), se deslindó de tener relación alguna con su exempleado Gilberto Lozano y de participar en el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

6. INFORME. A quien parecen pintarle bien las cosas en la recta final de su gobierno y a pesar de la pandemia de Covid19, es a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Dos referentes: su buena calificación en recientes encuestas y el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda al colocarla en el primer lugar de su ranking en rendición de cuentas. La sonorense rindió ayer su quinto informe de gobierno de manera virtual y ante más de dos mil personas que se registraron en distintas plataformas.

7. AUXILIO es el que piden trabajadores del Comité Estatal del Partido Verde en Hidalgo. Esa organización política perdió sus prerrogativas en la última elección de diputados locales al no alcanzar el tres por ciento de la votación total, pero mantiene el registro como partido político nacional. Veinte trabajadores del comité estatal que dirige Carlos Conde Zúñiga no han recibido su sueldo desde enero pasado, no obstante que han trabajado intensamente en el actual período electoral para renovar los 84 ayuntamientos. El argumento es que al perder prerrogativas se quedaron sin presupuesto. Pero los trabajadores argumentan que, en casos como éste, el Comité Ejecutivo Nacional del partido en problemas otorga apoyo presupuestal, cosa que no ha querido hacer el líder del Verde, Carlos Puente. Ha optado por dejarlos a la deriva.

