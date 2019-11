Corona para EU sólo se fabrica en México

Cada temporada de reportes trimestrales es lo mismo. Las principales corredurías destacan los informes y números que reportan las grandes emisoras que cotizan en bolsa y de ahí se desprenden temas y rumores que marcan tendencia en los mercados de capitales. Esta vez le tocó a la firma AB InBev, propietaria de la marca de cerveza Corona, ya que confirmó que se producirá esta emblemática cerveza fuera de las fronteras de México. Para ser exactos se elaborará en China, para atender la demanda por aquellas lejanas fronteras.

Consulté directamente a Constellation Brands, firma que posee la licencia para comercializar las marcas de Corona en Estados Unidos, y me aseguraron que, al menos todo lo que se consume en el vecino país se seguirá produciendo en México, es decir, no sufre ningún cambio. “Nos sentimos muy orgullosos de fomentar y ser parte de la gran cultura cervecera que hay en México, de que sean manos mexicanas las que produzcan las mejores cervezas del mundo y podamos compartirlas con el mercado estadounidense”, me dijeron.

Su último reporte trimestral arrojó que las ventas netas sumaron un total de 2 mil 344 millones de dólares. Constellation Brands también posee en su portafolios al Tequila Casa Noble.

Hay que destacar que los números reportados por Constellation Brands reflejan que su negocio de cerveza presentó un crecimiento de distribución de 6.2% impulsado por Modelo Especial, que generó la mayoría del crecimiento para toda la categoría de cervezas en EU y un crecimiento de distribución de 15%. Cuando se ajustó por un día menos de venta en el trimestre, el negocio de cerveza generó crecimiento de distribución de 7.5%.

De hecho, la marca “Corona Refresca” se convirtió en uno de los cinco productos que mayor participación ganó en EU en el segmento premium con un crecimiento de distribución acelerado durante los meses de verano.

Corona Premier alcanzó ventas y crecimiento de distribución a tasa de doble dígito y se ha convertido en la marca de cerveza de más rápido crecimiento a nivel local. La marca Pacifico mostró un continuo fortalecimiento con crecimiento de distribución también a doble dígito.

En resumen, el negocio de cerveza continúa teniendo como meta un crecimiento de 7% a 9% en ventas netas e ingreso operativo para el año fiscal 2020. Por cierto, sobre la operación de la empresa en México, la planta cervecera en Nava, Coahuila, es una de las cervecerías con mejor tecnología del mundo.

La planta cervecera de Ciudad Obregón, Sonora, con una capacidad de 3.5 millones de hectolitros anuales ya proyecta una expansión de 5 millones de hectolitros en los próximos tres a cuatro años para alcanzar 8.5 millones de hectolitros. Y por último y no menos importante, la planta en Mexicali, Baja California, en construcción, producirá 5 millones de hectolitros.

Le comparto un par de datos: la producción anual de cerveza de la industria mexicana se ha posicionado como la cuarta en el mundo y la primera en exportación. La producción anual de Grupo Modelo representa un importante porcentaje del total de la industria mexicana al año. En 2017, Constellation Brands representó 22% del total de cerveza producida en México y sus ventas representaron en el mismo año 68.1% de las exportaciones de cerveza de México.

---

AGENDA TEQUILERA

El fabricante italiano Aperol, adquirió el mezcal Montelobos, para atender la creciente demanda mundial de espíritus mexicanos destilados de la planta de agave oaxaqueño. La compañía tiene como objetivo aprovechar el crecimiento a tasa de dos dígitos de su tequila Espolón en EU.