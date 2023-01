William Faulkner y la última simulación del PRI

Mientras agonizo (As I Lay Dying) de William Faulkner es una de las grandes novelas de la literatura estadounidense. El libro narra las desventuras del cadáver de Addie Bundren, cuya familia quiere trasladar el cuerpo de un pueblo a otro para sepultarla en su tierra natal. Ambientada durante la Gran Depresión y narrada por todos los integrantes de la familia que participan en el calvario de transportar un cadáver a pesar de sus modestísimos recursos económicos, la novela es a ratos cómica y por momentos altamente dramática. Lo que el lector se pregunta es porqué un grupo de seres humanos están empeñados en arruinarse solo para cumplir el capricho de una muerta. El deseo de Bundren no fue ver su pueblo natal por última vez antes de morir (lo cual hubiera tenido sentido) sino que se gasten los ahorros familiares en ir a enterrarla allá. En el camino, el marido de ella incurre en deudas impagables, su hijo se rompe una pierna y la hija sufre un aborto por las malas condiciones de la carretera. En otras palabras, a la tragedia indecible de perder a la matrona, se suman las desgracias innecesarias del resto de los miembros de la familia.

La situación actual del PRI me recuerda mucho al cadáver de Addie Bundren. Antes de iniciar el período vacacional vimos a Alejandro Moreno convocar de manera casi clandestina una sesión de consejo político nacional para que él pudiera permanecer en el cargo como dirigente priista hasta 2024. Lo de menos es que Moreno incumple la promesa que le hizo a los expresidentes del partido de retirarse en 2023. A estas alturas, no tenía sentido esperar alguna noción de honor o respeto a la palabra empeñada por parte de Moreno. Lo verdaderamente penoso es la resistencia de los despojos del PRI a condenarlo y la incapacidad del PAN para deslindarse de él. Como en la novela de Faulkner, decidieron cargar con el peso de un cadáver político a pesar de que terminarán profundamente lesionados por sus caprichos. Entre gitanos no se leen la mano, y los priistas tenían pleno conocimiento de la catadura moral de Alejandro Moreno desde antes de que tomara posesión como dirigente nacional del partido. No obstante, no se atrevieron a criticarlo públicamente cuando se convirtió en líder del PRI para garantizar las candidaturas plurinominales de ellos y sus respectivos grupos o parientes en la elección intermedia de 2021. Todavía recientemente, con la honrosa excepción de la senadora Claudia Ruíz Massieu, los aspirantes a candidatos presidenciales del PRI se rehúsan a condenar la conducta antidemocrática del personaje en cuestión.

Puede ser que, en el fondo, la conducta de los priistas sea perfectamente explicable. Saben que el candidato o candidata presidencial de la alianza no procederá de las filas del PRI. No hay ninguna posibilidad de ello, pues no disponen de los números para exigirle esa posición a los panistas. Los dos candidatos a gubernaturas de la alianza este año serán priistas y eso les quita en automático el derecho a exigir la titularidad de la candidatura presidencial. Posiblemente ganen Coahuila y pierdan devastadoramente el Estado de México. Solamente fingen una pasarela de precandidatos presidenciales sabiendo que éstos en el fondo lo que buscan es ser candidatos a senadores plurinominales de la alianza, o en sus sueños guajiros, integrantes del gabinete del supuesto gobierno de coalición que se formaría si la alianza ganara la elección presidencial. Otra posibilidad es que quieran lanzar un candidato ellos solos para debilitar la alianza opositora y favorecer al oficialismo. Para sorpresa de nadie, el PAN no dice nada. Se niega a pronunciarse así sea de la manera más tímida, sobre las “travesuras” de su aliado priista. A decir de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, William Faulkner fue el escritor que más influyó en sus respectivas obras para retratar las vicisitudes de las aldeas latinoamericanas. Nadie se imaginó que la influencia de Faulkner rebasaría la literatura y serviría para explicar la conducta de nuestra así llamada “clase política.”