Scholz y Ucrania

Der Spiegel publicó una entrevista con el canciller alemán Olaf Scholz a propósito de las críticas por el insuficiente involucramiento alemán en Ucrania. A continuación, reproduzco algunas de sus declaraciones. Compare usted con la así llamada izquierda mexicana. “En el mundo en que vivimos, es necesario garantizar nuestra propia seguridad con una capacidad defensiva suficiente. Como miembro del parlamento y miembro del gobierno, muchas veces he aprobado misiones de la Bundeswehr (fuerzas armadas alemanas) en el extranjero. No podría haber hecho eso como pacifista.” Sobre su partido, el socialdemócrata alemán, Scholz define “el SPD es un partido de paz, pero nunca ha sido pacifista. Los dos grandes cancilleres socialdemócratas de la posguerra, Willy Brandt y Helmut Schmidt, hicieron de la situación de seguridad y la capacidad de defensa de Alemania sus temas vitales. Su política de distensión se basó en la integración con la OTAN.” En torno al reproche de que Alemania no entrega suficientes armas a Ucrania, responde “hemos entregado armas para los próximos combates en el este de Ucrania en estrecha cooperación con los Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido y Canadá… Por eso estamos listos para ayudar a nuestros aliados en el entrenamiento rápido para el uso de estos dispositivos…”. El canciller alemán dice a sus críticos “las entregas de nuestras existencias también fueron rápidas. El ejército de los Estados Unidos tiene inventarios considerablemente más grandes… cuando se trata de un tema tan polémico como la entrega de armas, hay, por supuesto, muchos que tienen una opinión diferente a la mía y también la expresan públicamente. Eso es parte integral de una buena democracia.”

Reflexionando sobre las repercusiones de la guerra, Scholz dice “necesitamos la cabeza fría y decisiones cuidadosamente meditadas, porque nuestro país tiene la responsabilidad de la paz y la seguridad en toda Europa. No creo que sea justificable que Alemania y la OTAN se conviertan en actores directos de la guerra en Ucrania… esto no es una cuestión de miedo, es una cuestión de responsabilidad política. La imposición de una zona de exclusión aérea, como se ha pedido, habría convertido a la OTAN en participante directo de la guerra… dije muy temprano que debemos hacer todo lo posible para evitar una confrontación militar directa entre la OTAN y una superpotencia altamente armada como Rusia, una potencia nuclear. Estoy haciendo todo lo posible para evitar una escalada que conduzca a una tercera guerra mundial.” El canciller alemán subraya “no me quitan el sueño las encuestas ni me irrito por las diatribas estridentes. Las consecuencias de un error de cálculo serían dramáticas.” Scholz explica la importancia de sus mentores “me impresionaron mucho las conversaciones con Helmut Schmidt quien describió sus sentimientos cuando los movimientos democráticos en Checoslovaquia, Hungría y Alemania Oriental fueron aplastados por tanques. Estas conversaciones me ayudan hoy para enfrentar mi propia responsabilidad.”

El líder de la izquierda alemana enfatiza “el partido socialdemócrata es un partido firmemente anclado en la alianza transatlántica y Occidente… no rechazo ningún debate. Apoyo cualquier discusión sobre la política futura.” Scholz atribuye la responsabilidad de la guerra “al imperialismo de Putin, que se ha burlado de todos los acuerdos y entendimientos a los que se ha llegado. Putin es el agresor, nadie más.” Como su escenario deseado para finalizar la guerra, Scholz explica “tiene que haber un alto al fuego y las tropas rusas deben retirarse. Debe haber un acuerdo de paz que permita a Ucrania defenderse en el futuro. Los armaremos para que su seguridad esté garantizada. Y estaremos disponibles como poder garante… estamos poniendo mucho esfuerzo en acelerar el cambio a las energías renovables, para que seamos menos dependientes de las importaciones de energía.”