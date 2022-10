Romano Prodi y la oposición en México

Mario Moya Palencia fue secretario de gobernación y embajador de México ante Italia, Japón, Cuba y la ONU. Hace muchísimos años le formulé la pregunta que le hago a todos los políticos con quienes he hablado “¿cuál es el político más inteligente que usted ha conocido?”. La mayoría, aduladores y vulgares, mencionan alguno de sus jefes. Moya no. Sin dudarlo me contestó “Romano Prodi.”

Prodi fue primer ministro de Italia, líder de la socialdemocracia en su país y presidente de la Comisión Europea. Académico y autor de varios libros notables, la semana pasada fue entrevistado por la revista alemana Der Spiegel. Las reflexiones de Prodi en esa entrevista ofrecen mucho material digno de atención para los integrantes de la oposición política mexicana. El tema principal de la entrevista son las apreciaciones de Romano Prodi sobre un eventual gobierno de Giorgia Meloni, pero Prodi aprovecha para compartir su interpretación sobre el populismo y cómo derrotarlo. “Ya no podemos sorprendernos, no se trata de un fenómeno completamente nuevo (el populismo de Meloni)… hemos tenido varias de éstas “figuras ascendentes” en la política italiana: Renzi, Salvini, Conte y el Movimiento de las Cinco Estrellas” dice Prodi. Porqué aparecen y desaparecen tantas figuras de este tipo en Italia, le preguntan sus entrevistadores alemanes. “Tenemos un problema fundamental en la política italiana: en contraste con Alemania, los partidos no tienen raíces en la sociedad. No existen estructuras locales estables y las convenciones partidistas son raras, si es que alguna vez se celebran. Por eso los italianos votan con el corazón, no con la cabeza. De ahí que sean embaucados por estos arribistas.”

¿Cuáles son los peligros que propician estas figuras en el gobierno? Prodi contesta “Si se produjeran grandes y súbitas violaciones de derechos humanos, las protestas serían multitudinarias, estoy convencido de ello. Lo que me atemoriza son los giros graduales, que Meloni trate de cambiar los parámetros políticos paso a paso. Justamente como sucedió en Hungría con el primer ministro Viktor Orbán, quien primero atacó al banco central, después al poder judicial y finalmente a los medios masivos de comunicación… las divisiones no empezaron con esta elección. El sistema de partidos no funciona en la forma en que debería de hacerlo. Eso hace a Italia vulnerable al culto a la personalidad y la inestabilidad.”

Der Spiegel lo interroga “Usted ha vencido a Berlusconi en las elecciones. ¿Qué puede aprenderse de su experiencia cuando se trata de lidiar con los populistas en la actualidad?”. La respuesta de Prodi es sencilla pero contundente “Usted debe reunir una coalición si quiere vencerlos. Deben acordar un pequeño número de temas fundamentales y mantenerse juntos. Yo me pasé un año entero viajando por todo el país y hablando, pero sobre todo escuchando a miles de personas… yo se lo he dicho a la gente, quienes no permanecen unidos, pierden. Pero así es la política a veces, chocas más intensamente con tus amigos que con tus adversarios.”

Ayer se presentó la iniciativa “Unidos”, la propuesta de la oposición otra vez en la Ciudad de México. Es la cuarta o quinta versión del esfuerzo de aglutinamiento de opositores en lo que va del sexenio. Uno se pregunta si a nadie se le ocurre que a lo mejor valdría la pena celebrar su evento en otra ciudad diferente de la capital del país. Si en lugar de que hablaran los mismos políticos de siempre, tal vez podrían escuchar a la población y darle voz a dirigentes sindicales, asociaciones de profesionistas, microempresarios, etcétera. Falta mucha imaginación. Incluso podrían invitar a impartir conferencias a grandes figuras internacionales que han derrotado al populismo. Como Romano Prodi.