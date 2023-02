Nuevo León, con un activismo que va más allá de nuestras fronteras

Las condiciones económicas actuales en México, con factores en contra, como el imparable aumento de la inflación, una posible recesión en Estados Unidos y la falta de certidumbre para la inversión extranjera, nos hacen pensar en un año poco favorable para la economía del país, por una previsible desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB).

Frente a este escenario, Nuevo León se mantiene como un Estado con gran dinamismo económico e importante atractivo para los inversionistas, como lo acredita el crecimiento del PIB del Estado por encima del nacional, aportando poco más de un 10 por ciento de los empleos y el record en inversión extranjera directa que alcanzo los 4 mil 397 millones de dólares en 2022 y que se espera pueda ser duplicada en 2023. Con todo, el gobierno del Estado está trabajando con una intensidad tal que mantenga las mejores expectativas de crecimiento a nivel nacional.

Frente a la incertidumbre del desenvolvimiento de la economía del país, con una inevitable contracción, el crecimiento que se alcance en ciertas regiones por la expansión que la actividad económica local logre por esfuerzo propio, nos permite afirmar que la economía de Nuevo León mantendrá su dinamismo, en medio de una recuperación económica post mandemia, aprovechando las oportunidades que su posición estratégica le otorgan por su cercanía a Estados Unidos y un capital humano calificado, además del fortalecimiento de las exportaciones, inyectando mayor competitividad y la llegada de fuertes flujos de inversión extranjera.

En el gobierno del nuevo Nuevo León se está trabajando en establecer las condiciones para un crecimiento por encima del promedio nacional, buscando alternativas que fortalezcan la economía local, con un ambicioso programa de obras e infraestructura en el Estado y saliendo al exterior para promocionar los beneficios de invertir en Nuevo León.

Es en este contexto en que se planeó y desarrolló la gira por Washington del Dr. Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, que inició el 9 de febrero, con una ponencia y diálogo con la comunidad académica y estudiantil de la escuela Wash de Relaciones Exteriores de la Universidad de Georgetown, donde presentó la agenda internacional del Estado con Estados Unidos y los proyectos prioritarios que realiza su gobierno en materia de infraestructura, economía, medioambiente, la relación estratégica con el Estado de Texas y el contenido y alcances de la nueva Constitución.

Ese mismo día, el Gobernador de Nuevo León se reunió con miembros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde tuvo oportunidad de compartir datos sobre lo atractivo que es el Estado para los inversionistas extranjeros y de las obras que vienen posicionando al Puente Colombia. Más tarde se reunió con miembros y directivos de Americas, U.S. Chamber of Commerce, con quienes compartió los proyectos estratégicos de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Regional y Agropecuario, para establecer una futura colaboración en materia de importaciones, exportaciones y fronteras. Adicionalmente celebró reunión privada con miembros de Office of United States Trade Representative, donde se abordaron las ventajas competitivas de invertir en Nuevo León.

Destaca la reunión con miembros de la National Governors Association (NGA), para establecer un diálogo muy productivo y reuniones bilaterales con Gobernadores de Estados Unidos, a la cual el Gobernador Samuel García acudió como Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

El viernes 10, como parte de las actividades de promoción turística y cultural del Estado, el Gobernador inauguró “La Semana de Nuevo León en Washington, D.C.”, en el Instituto Cultural Mexicano, donde destacó los lazos culturales que convierten a ambos Estados en socios económicos naturales y subrayó la importancia de México para integrar el gran potencial económico de Norteamérica, como ya lo son el Tratado de Libre Comercio y la fuerte relación como socios comerciales. En esa oportunidad invitó a visitar Nuevo León para conocer sus maravillas naturales como el Cerro de la Silla, los cañones de la Huasteca y la Sierra de Santiago, además de disfrutar de su rica gastronomía. En su oportunidad, el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que Nuevo León es un lugar estratégico que se refleja en el 20 por ciento de las inversiones extranjeras totales de México captadas por Nuevo León. Durante esta semana se presentarán grupos del florklor del Estado, con estudiantes del Tec de Monterrey, una muestra gastronómica, exposición fotográfica, talleres y exposición de artículos promocionales del Estado, entre otras actividades.

Dentro de las actividades realizadas en ese día, el gobernador Samuel García Sepúlveda, presidió la primera sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, en el Instituto Cultural Mexicano, en la que refrendó su apoyo para que se implementen estrategias de manera coordinada ante la inversión extranjera que llegará al país e hizo un llamado para aprovechar la coyuntura geopolítica y ser estrategicos en el establecimiento de empresas en diferentes entidades federativas, apoyando también a las pequeñas y medianas empresas para que la inversión extranjera beneficie a la población del país y particularmente a la de los Estados. Igualmente, informó de los beneficios y alcances de las giras de trabajo que ha realizado para impulsar las agendas de las Entidades Federativas. En la reunión estuvieron presentes: el Embalador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán; la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; y representantes de los Estados de Querétaro, Zacatecas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Baja California y San Luis Potosí.

Sin duda fue una intensa gira de trabajo que permitió promover la riqueza cultural y turística de Nuevo León, pero también, desde la Coordinación de la Comisión de Asuntos Internacionales, promover la agenda de los Estados que integran la Conago. Fue una amplia promoción de México y de las economías locales como importantes espacios para la inversión extranjera.