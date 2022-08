Youtubers Pro4T preparan demandas contra “El Privilegio de Mandar”

No a todos ha hecho reír el programa “El Privilegio de Mandar”. Nos informan que uno de sus segmentos más vistos es la parodia que se hace de la sección de la mañanera presidencial “Quién es quién en las Mentiras”, y que varios de los youtubers afines a la autollamada Cuarta Transformación, que son parodiados por sus obsequiosas participaciones en Palacio Nacional, preparan demandas para evitar que la sátira política continúe. En la ofensiva jurídica que se orquesta, nos comentan, han advertido la mano de la encargada de la sección en la vida real, Elizabeth García Vilchis, quien también es parodiada en el programa. Nos hacen ver que, ante esta situación, Televisa optó por trasmitirlo solo en su plataforma en línea, en donde no existen las “medidas cautelares” que sí operan en radio y televisión. ¿Será que a algunos no les gustó la crítica y buscan la censura?

Senador aprovecha viaje de trabajo para dar una paseadita por Manhattan

Nos cuentan que donde sigue en su apogeo el turismo parlamentario, y no aplica la pobreza franciscana, es en el Senado. En días pasados les tocó viajar a los morenistas Eduardo Ramírez, Antonia Cárdenas y Nestora Salgado. El pretexto, acudir a un foro en la ONU en materia hacendaria. Sin embargo, no todo es trabajo, y ya que estaban en la Gran Manzana, algunos de ellos aprovecharon la oportunidad para turistear un poco y postear en sus redes algunas fotos de su apretada agenda, como fue el caso de don Eduardo, quien tuvo tiempo para ponerse ropa deportiva y dar una corridita por Central Park y la Catedral de San Patricio. Turismo, ejercicio y trabajo, eso es optimizar los recursos públicos.

¿Darán magistrados blindaje a Jaime Bonilla?

Nos comentan que este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá si Jaime Bonilla puede volver a su escaño en el Senado y, con esto, recuperar su fuero. El proyecto, a cargo del magistrado José Luis Vargas, propone revocar la resolución de la Sala Regional y darle la razón al exgobernador de Baja California, argumentando que un legislador no podía impugnar esta decisión de carácter federal. Bonilla está bajo la mira por presuntas irregularidades cuando era gobernador, por lo que, de aprobarse, esta decisión repercutirá en las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado. Hoy mismo se sabrá si los magistrados le otorgan blindaje a don Jaime.

El fiscal Gertz en Palacio Nacional

Con absoluta reserva, sin dejarse ver por los representantes de los medios de información, ayer acudió a Palacio Nacional el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Nos confirman que no fue a tocar ningún tema relacionado con las tres investigaciones abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI). Se trató, aseguran, de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y con los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Sonora y Baja California para abordar el tema migratorio, en el cual la Fiscalía es clave en la detención de los líderes de las bandas de traficantes de personas que operan en el país.