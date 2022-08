Youtuber pro4T balconea a Noroña: busca “sembrar” preguntas a AMLO

Vaya polémica que se armó por las confesiones que dio la youtuber Meme Yamel, quien reveló que la han buscado empresarios para realizar preguntas al presidente López Obrador a cambio de 20 mil pesos en grupos de WhatsApp donde están youtubers, blogueros y personas que, sin ser periodistas, están acreditados a la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Nos detallan que, a manera de réplica a esta columna, la joven, quien compitió hace años por un cargo político por el PVEM en Puebla, no solo confirmó lo dicho aquí, sino que también reveló que políticos como el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña la han buscado para “sembrar” en la conferencia temas que le interesaban, como una reforma que presentó en la Cámara. Así que, si oye en la mañanera alguna pregunta que suene rara o sospechosa, recuerde la frase que repite a menudo el presidente: “Lo que no suena lógico, suena metálico”

Corcholatas en receso

Nos hacen ver que las corcholatas presidenciales se tomaron un respiro de sus giras y promoción en redes sociales, luego de que el Instituto Nacional Electoral les advirtió que podrían incurrir en actos anticipados de campaña. Así que, para no arriesgar su posible candidatura por Morena en 2024, en los últimos días ya no hemos visto los “en vivo” de Facebook del canciller Marcelo Ebrard o de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no ha promovido su número de WhatsApp para que lo contacte la gente. ¿Será que llegó el momento para un cambio de estrategia?

Ni para destituir a Alito se ponen de acuerdo

En el bloque oficialista en la Cámara de Diputados no logran ponerse de acuerdo ni para destituir a Alejandro Moreno de la Comisión de Gobernación. Nos cuentan que, durante la sesión de dicha Comisión, el legislador morenista Mario Llergo propuso emitir una excitativa para que la Junta de Coordinación Política removiera a don Alito de la presidencia de ese órgano, y para que fuera el Comité de Ética el que lo hiciera. Sin embargo, al mismo tiempo, el petista Gerardo Fernández Noroña pidió que se destituyera dentro de la Comisión para que después la decisión fuera ratificada en el Pleno. Bueno, pues cada uno defendió su postura al punto que el petista explotó: “El Comité de Ética no sirve para nada, y todos sabemos que en la Jucopo dirán que no tienen facultades, las excitativas son igual que los exhortos, puros llamados a misa”. Total, que tuvo que bajar el coordinador Ignacio Mier para poner orden... Finalmente se determinó aprobar ambas propuestas, mientras que don Alito ya salió a defender su cargo, y denunciar que tanto la reunión, como los acuerdos, son ilegales.

La oposición en Senado también buscará presidir la Mesa Directiva

Nos cuentan que a la par de la pugna interna de Morena en el Senado por presidir la Mesa Directiva, las bancadas de oposición están peleando por esa posición. Según el coordinador del PAN, Julen Rementería, 52 legisladores de oposición están empujando para que así sea y esperan que el oficialismo tenga una postura de civilidad política y ceda dicha posición. Nos hacen ver que será difícil que Morena acepte luego de las descalificaciones presidenciales a los opositores, a los que llamó traidores a la patria.