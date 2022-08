¿Y la investigación de la red de abuso infantil en la SEP?

La maestra Delfina Gómez, nos dicen, no solo dejó pendientes en materia educativa al salir de la Secretaría de Educación Pública para ir en busca de la gubernatura del Estado de México, sino que luego de más de 18 meses en el cargo tampoco sucedió nada con las denuncias publicadas por este diario en mayo de 2021 sobre una red de explotación sexual infantil, conformada por docentes y trabajadores de los planteles, que abusó sexualmente de menores de nivel preescolar, principalmente en escuelas públicas. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C., recordó la denuncia de los abusos en al menos 20 escuelas en nueve estados, con más de un centenar de víctimas. Habrá que ver si la nueva secretaria, Leticia Ramírez, retoma el delicado tema y llega al fondo.



PAN y PRD, en espera de la definición del PRI en el Edomex

Nos cuentan que este martes hubo un cónclave del PAN y del PRD para hablar del tema de la gubernatura del Estado de México que estará en juego en 2023 y de la posibilidad de que ambas fuerzas y el PRI vayan con un candidato producto de una alianza. Nos informan que al encuentro acudieron el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y su aspirante, Enrique Vargas Del Villar. Por el PRD, acudió el presidente del partido, Jesús Zambrano; su representante ante el INE, Ángel Ávila, y su aspirante, Omar Ortega. Nos adelantan que se expuso que si la alianza quiere ser exitosa debe caminar con el mejor posicionado y no pretender la imposición de alguno de los partidos. En esta reunión, nos comentan, se analizaron los resultados de las alianzas de 2021 y los ejemplos ganadores de Durango y Aguascalientes. Los ausentes de la reunión fueron los priistas quienes, como se lo adelantamos en este espacio hace unos días, siguen trabajando en la definición de su candidata para que se mida con el panista y el perredista.

La libra presidente de Fuerza por México

Quien no deja de meter el acelerador a fondo es el presidente de Fuerza por México, Gustavo Islas Maldonado. Y cuando le decimos lo del acelerador no nos referimos al crecimiento de sus partidos locales, sino porque, literalmente, se quedó sin frenos. Nos dicen que, el pasado fin de semana don Gustavo tuvo un percance automovilístico en la carretera a Toluca. Por fortuna, no hubo pérdida de vidas y él está estable y en recuperación en su casa de Puebla.



Están de regreso los “retiros” de diputados con costo al erario

Nos comentan que los siete grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados ya tienen fecha para la realización de sus plenarias, en algunos casos hasta con la presencia de las llamadas corcholatas presidenciales. Nos adelantan que muchos ya tienen listos sus boletos de avión, pues a diferencia de los primeros años de pandemia, en esta ocasión retomarán los viajes, tal es el caso del PRI que lo hará en Coahuila, del 17 al 19 de agosto; el PAN, que sesionará en Veracruz del 24 al 26 de agosto y MC, que estará en Monterrey el 26 y 27 de agosto. En el caso del PT el lugar está “por definirse”, mientras que el resto lo hará en la capital del país. Nos hacen ver que estos partidos volvieron a caer en la práctica de los “retiros” con costo al erario, cuando había quedado demostrado que no era necesario salir de la ciudad para hacer sus plenarias.