Vigilantes federales no solo al Metro, ahora al Banco del Bienestar

Nos comentan que este mes ha estado lleno de tareas extraordinarias para los cuerpos de seguridad federal. Tras los incidentes “atípicos” en el Metro de la Ciudad de México, el gobierno federal envió 6 mil elementos de la Guardia Nacional a vigilar las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo. Pero nos informan que ayer en Puebla, en un acto cerrado a medios, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, anunció de manera oficial frente al presidente Andrés Manuel López Obrador: el Servicio de Protección Federal (SPF) que llegará a apoyar a los guardias nacionales en la seguridad de las 2 mil 102 sucursales del Banco del Bienestar. Entre vigilancia en el Metro, bancos oficiales y persecución de migrantes en las fronteras, ¿cuántos elementos quedan para proteger al país del crimen organizado? A puros abrazos no parece que se pueda.

Lilly Téllez pone la mira en Estados Unidos

La que anda poniendo la mira al norte del Río Bravo, nos cuentan, es la senadora Lilly Téllez, quien aspira a la candidatura presidencial por parte del PAN y la Alianza Va por México. Durante el cónclave de senadores panistas realizado este fin de semana en León, líderes de mexicanos que viven del otro lado de la frontera contactaron a la sonorense y acordaron organizar una gira por Estados Unidos para que doña Lilly se reúna con clubes de paisanos y pueda exponer lo que considera la grave situación que se vive en México, a causa del gobierno de López Obrador. Nos detallan que ya trabajan en una ruta crítica para esta campaña que busca también atraer el voto foráneo en el 2024.

Devuelven viáticos del viaje a Egipto

Nos comentan que luego de que a la cancillería mexicana se le hizo bolas el engrudo y no pudo acreditar a una delegación de legisladores para participar en la Cumbre Climática COP27 en Egipto, la senadora Sasil de León Villard comenzó ya los trámites administrativos en la Cámara alta para devolver los viáticos y gastos de transportación que le asignaron. Nos detallan que los viajantes tuvieron que conformarse con entrar como oyentes en áreas destinadas para ese fin y quedaron al margen de los paneles deliberativos. Luego de este incidente, nos cuentan, en el Senado hubo quienes aprovecharon el tema para tratar de eliminar rivales políticos ahora que la temporada de aspiraciones electorales dentro de las bancadas está muy adelantada.

El refuerzo cubano

Tras la poca aceptación que tuvo en el centro del país la aplicación de la vacuna cubana Abdala contra Covid-19, nos cuentan que en el sureste siguen los esfuerzos oficiales por aplicarla masivamente, a pesar de las múltiples evidencias científicas de que no sirve como refuerzo porque está hecha para el virus original y, como no es bivalente, no le hace ni cosquillas a las mutaciones actuales. Nos detallan que en Quintana Roo, el IMSS la sigue promoviendo como refuerzo, sin estar avalada por ningún organismo internacional como tal. ¿Será que los criterios científicos siguen amoldándose a las necesidades políticas, al mejor estilo del zar antipandemia Hugo López-Gatell, promotor de la fuerza moral y no de contagio del Presidente? Después de todo, son 9 millones de vacunas las que se compraron al gobierno de Cuba.