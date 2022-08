Van por alimañas en Palacio Nacional

Nos comentan que en Palacio Nacional se alista una nueva fumigación contra ratas de cuatro patas. Nos detallan que hace unos días, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal lanzó una licitación para la contratación de un servicio de fumigación contra ratas en sus oficinas en el histórico recinto. En la licitación, se detalla que el control de fauna nociva contra roedores se hará por medio de cebos que se instalarán en el palacio. Pero además de las molestas ratas, también se combatirán termitas, abejas, escarabajos y polillas, así como piojillos dejados por las aves en nidos de Palacio. En esta licitación, nos indican que no se incluye combatir “mapaches”, pues aseguran que esa especie se extinguió bajo el régimen de la autollamada Cuarta Transformación. ¿Será que ya no queda ni uno?

Faltan corcholatas en plenaria de senadores morenistas

La semana pasada, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados logró convocar a su reunión plenaria a tres de las cuatro corcholatas presidenciales: Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. La corcholata faltante fue el senador Ricardo Monreal. Ahora, la bancada morenista en el Senado se quedó corta, pues solo tendrá al canciller Marcelo Ebrard. Desde luego, don Ricardo, como anfitrión estará presente, pero ni el secretario de Gobernación, ni la jefa de gobierno de la Ciudad de México asistirán. En el caso de don Adán, nos comentan que estaba invitado desde hace varios días, pero se le atravesaron compromisos de última hora, y un día antes del cónclave morenista, se disculpó y anunció que no podrá asistir. Por lo que toca a doña Claudia, ella no estará presente por una sencilla, pero muy importante razón: que no fue invitada, nos dicen.

Cónsul de México en Master Chef

Después de semanas de no postear nada personal en su cuenta de Twitter, la cónsul de México en Estambul, Turquía, Isabel Arvide, reapareció en esta red social para informar a sus seguidores un logro más de su carrera diplomática. Nos cuentan que la también periodista tuvo el honor de ser juez en el programa de Master Chef versión Turquía. Cabe recordar que está a punto de cumplirse un año de aquel escándalo que protagonizó el 15 de septiembre del 2021, cuando en la ceremonia del Grito de Independencia en Estambul, doña Isabel cerró la ceremonia con un: “¡Viva (Andrés Manuel) López Obrador!”, lo que le valió que le llovieran críticas.

Y 15 periodistas muertos después…

Pese a los constantes reproches de periodistas y activistas que han pedido la destitución de Enrique Irazoque al frente del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por su ineficacia, nos dicen que en la Secretaría de Gobernación no hay planes para removerlo de su cargo. Hay que recordar que don Enrique fue designado por Olga Sánchez Cordero cuando fungía como secretaria de Gobernación y a su llegada a esa dependencia, hace exactamente un año, Adán Augusto López refrendó su confianza en el funcionario. Nos aseguran que ese apoyo manifestado hace un año por don Adán se mantiene firme pese a las constantes críticas a la operación del mecanismo. En la Secretaría de Gobernación aseguran que se está trabajando para mejorar la estrategia, y sobre todo contar con un mejor marco legal con la reforma que se impulsa desde el Ejecutivo y que se espera sea aprobada por el Congreso de la Unión en el periodo ordinario que inicia el jueves. Sin embargo, nos hacen ver que, en el gobierno van un poco tarde, pues México ya está en el centro de las preocupaciones internacionales con la oprobiosa cifra de 15 periodistas asesinados en este año.