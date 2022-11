¿Va Movimiento Ciudadano a la alianza en el Edomex?

Por segundo día consecutivo, la coordinadora del PRI por la defensa del Estado de México, Alejandra Del Moral, se ha mostrado públicamente con los diputados de Movimiento Ciudadano en la entidad. Nos cuentan que ayer acudió a Nezahualcóyotl, al informe del líder de la bancada tricolor, Elías Rescala. En un evento de esos en los que el priismo hace mucho no reunía a unas 10 mil personas, doña Alejandra reconoció y agradeció públicamente el trabajo del legislador naranja Martín Zepeda, hermano del aspirante a gobernador, Juan Zepeda, ambos oriundos de Neza. Nos cuentan que las pláticas y negociaciones entre Del Moral y el partido naranja están más vivas que nunca. ¿Será que la prolongada resistencia de los naranjas a las alianzas en este sexenio se romperá en territorio mexiquense?

Hasta 13.4 mdp por los tlacoyos sin transgénicos de Conacyt

Hace unos días en este espacio le adelantamos que el Conacyt lanzó un estudio de mercado para un servicio de comedor para sus trabajadores, en el que entre otras exquisiteces se pedían tlacoyos sin transgénicos ni glifosatos, además de alimentos libres de gluten. Nos detallan que satisfacer el exigente paladar de los autoproclamados enemigos de la ciencia neoliberal, no saldrá nada barato puesto que se indica, en las bases del estudio de mercado, que el organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buyllá está dispuesto a pagar hasta 13.4 millones de pesos de su presupuesto. Cosas de la austeridad republicana y la pobreza franciscana. A ver si el pueblo bueno aplaude tan noble manera de gastar su dinero, al tiempo que se impulsan los alimentos orgánicos y tradicionales.

Monreal se desmarcó y Mier se apunta

Nos cuentan que tras la confirmación de que el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, no estará en la movilización por el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque acudirá a la reunión interparlamentaria México-España, en Madrid, el que se apresuró a tomar la ruta contraria fue el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier. Nos detallan que don Ignacio canceló su asistencia a la reunión internacional para reforzar la marcha del día 27. ¿Se verán contingentes poblanos en Reforma para apuntalar la aspiración del líder de los diputados morenistas de convertirse en candidato a gobernador de su entidad natal? Nos hacen ver que para los que quieren candidatura, todos los puntos que se puedan anotar quedando bien con el inquilino de Palacio son buenos. Ya se verá.

Se hacen bolas con el retiro de expolicías federales de la GN

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nos aseguran, están hechos bolas con los procesos de retiro voluntario para los guardias nacionales provenientes de la vapuleada y extinta Policía Federal, repudiados de manera insistente por el presidente López Obrador. Nos comentan que hace unos días, la dependencia bajo el mando de Rosa Icela Rodríguez lanzó una convocatoria para la baja voluntaria de más de 3 mil elementos de la corporación comandada por el general Luis Rodríguez Bucio, pero el jueves pasado la dependencia se echó para atrás y la canceló sin mediar explicación alguna, pese a que no pocos elementos ya estaban dispuestos a retirarse y tomar el finiquito que les están ofreciendo. Parece que en la secretaría no hay prisa por “limpiar” de exfederales a la Guardia Nacional, como lo pidió el Presidente y lo ordenó el Ejército. ¿O será que no salen las cuentas y sólo quieren cumplir con la purga exigida pero no con los pagos de separación que implica?