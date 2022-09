Un tuit no es una respuesta oficial de Ucrania

La respuesta mediante tuit de un asesor del gobierno de Ucrania, ante la propuesta de pacificación que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará ante la ONU ha generado diversas reacciones. Nos comentan que una de ellas, fue la del embajador de aquel país ante el organismo internacional, Sergiy Kyslytsya, quien, nos aseguran, había sido oportunamente informado de la propuesta mediante nota diplomática entregada en mano. Kyslytsya, nos dicen, se comunicó de inmediato con su contraparte mexicana, el embajador Juan Ramón de la Fuente para decirle que el señor Mykhailo Podolyak era sólo eso, un “adviser” (asesor), pero de ninguna manera el vocero del gobierno de Ucrania y que tampoco representaba el punto de vista de su cancillería. Tras la aclaración, nos explican que ambos diplomáticos, en los términos más cordiales, convinieron que el asunto estará en la agenda del encuentro bilateral que sostendrán el próximo jueves los cancilleres de los dos países, en el marco de la Asamblea General. Un tuit no es una respuesta oficial, aseguran en la diplomacia mexicana.

Desenlace del conflicto por la UDLAP

Luego de más de un año de resistencia, la ya famosa Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla se decidió a acatar una suspensión judicial para invalidar la destitución de los integrantes de la familia Jenkins como patronos de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Universidad de las Américas; por lo que, en resumidas cuentas, nos detallan, todos los actos que avaló el patronato sustituto, como la toma del campus universitario, las denuncias o las órdenes de aprehensión contra sus directivos, deben quedar de inmediato sin efecto. Nos aseguran que el fiscal General de ese estado, Gilberto Higuera Bernal, ya instruyó a sus subordinados a desistirse de la acción penal; por lo que, a menos de que en la Angelópolis la ley haya decidido irse de vacaciones, muy pronto se dará por finalizado el conflicto de la UDLAP.

El embajador Salazar en un berenjenal

Para la posteridad quedará la cara de extrañeza que puso la jefa de Gobierno cuando el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, la llamó “presidenta”. Durante un acto en la obra de lo que será la nueva sede de la embajada estadounidense, en el área conocida como el nuevo Polanco, don Ken dijo que “con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum” el edificio logrará ser abierto. Doña Claudia se sorprendió cuando el diplomático le dijo presidenta. Luego, el embajador Salazar trató de explicar que no estaba vaticinando un triunfo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la elección presidencial de 2024. “No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas municipales… yo nada más le digo jefa, en la política de México no me voy a meter”, dijo don Ken para intentar salir del berenjenal.

Sufre Morena para conseguir votos en el Senado

Quien no deja de encomendarse al Santo Niño de Atocha, del que es fiel, es el senador Ricardo Monreal. Nos dicen que las cifras no le cuadran y se le está complicando alcanzar los votos suficientes en el pleno del Senado para aprobar la reforma que extiende hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad pública. Don Ricardo, nos dicen, se reunió el pasado fin de semana con varios senadores de oposición y el domingo por la tarde recibió la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien le pidió acelerar las pláticas y explorar las alternativas para lograr los votos que se necesitan. Sin embargo, hasta ahora, nos dicen, el conteo de votos no alcanza el número que Morena necesita. Así que seguirán las peticiones y las presiones a los legisladores opositores.