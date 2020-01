Un triste final de la Policía Federal

A propósito de la extinción de la Policía Federal, nos comentan que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acumuló más de seis mil expedientes de elementos involucrados en detenciones arbitrarias y relacionados con diversos hechos ilícitos. Evidentemente, nos hacen ver, estos agentes no fueron incorporados a la Guardia Nacional, que está bajo al mando del general de brigada Luis Rodríguez Bucio, por no cumplir con los requisitos de control y confianza. En medio de acusaciones de corrupción, nos recuerdan, la corporación tuvo un triste final en el nuevo gobierno federal. Ahora, nos comentan, vendrá la etapa de consolidación de la Guardia Nacional, que será todo un reto en tiempos donde la violencia del crimen organizado no ha cesado.

La identidad de género en la agenda de la 4T

Uno de los temas legislativos que quieren poner los partidos de la 4T, Morena y el PT, en el próximo periodo ordinario de sesiones es la reforma constitucional para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, que han venido empujando legisladores morenistas. Ahora sabemos que el PT también busca subirse, con el apoyo de las senadoras Geovanna Bañuelos —coordinadora de ese partido en la Cámara Alta— y Alejandra León Gastélum, quienes presentaron una iniciativa para que se reconozca el derecho a la identidad de género en la Constitución. La iniciativa, nos adelantan, pretende explicar que son diferentes los conceptos sexo y género, para estipular que “la identidad de género es la vivencia individual, y que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer”. No esperamos que esta reforma progrese rápido, pues como antecedente tenemos la que presentó casi a inicios de la 64 Legislatura el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, que busca modificar el artículo cuarto constitucional y que permanece pendiente. ¿Podrán los líderes de Morena y del PT impulsar esta agenda en un corto plazo?

Aumenta cobertura educativa, pero no la calidad

Las autoridades educativas del país lograron desde la anterior administración federal aumentar la cobertura de los servicios educativos, pero no así la calidad de la educación, de acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Lo anterior, pese a que la educación a nivel medio superior llegó a 10% más de la población de 2010 a 2018. Sin embargo, los estudiantes de secundaria no dieron una: los alumnos sobresalientes en lenguaje y matemáticas apenas promediaron entre 26.1% y el 13.7% respectivamente. El desafío, nos dicen, será que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabaje en dos aspectos: la ampliación de la cobertura pero sobre todo en la calidad.

Los retos del ISSSTE en su 60 aniversario

A pesar de que en el marco de su 60 aniversario el ISSSTE presume de tener finanzas sanas y estables, nos dicen que su director Luis Antonio Ramírez Pineda no debe olvidar que tendrá que utilizar parte de sus reservas de 100 mil millones de pesos para sacar a flote a la institución. Nos comentan que existe el compromiso de don Luis Antonio de que el pago de pensiones y jubilaciones y el abasto de medicamentos están garantizados. En ese camino, nos dicen, inició una transición enfocada en la atención de los 13 millones de derechohabientes, quienes deberán vigilar que los compromisos no se queden en letra muerta. Muchos de los afiliados han invitado al director para que visite las clínicas y que vea con sus propios ojos las necesidades inmediatas y los rezagos que hay en cuanto a medicamentos y equipo médico.