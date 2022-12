Señalan al sucesor de Caro Quintero

Nos cuentan en el Senado que familias de Sonora afectadas por la violencia se reunieron con legisladores de varias bancadas para exponer la grave situación que se vive tras la captura del capo Rafael Caro Quintero y les señalaron que quien habría quedado al mando de la plaza es José Gil Caro Quintero, conocido como “Don José”, “El Pelo Chino” o “Jogil”, y familiar del viejo capo reaprehendido este año con miras a su extradición. Con un bajo perfil, El Pelo Chino estaría al frente del llamado Cártel de Caborca, que trafica drogas provenientes de Sudamérica a través del territorio de Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas, para transportarla finalmente a Estados Unidos. Los agricultores y comerciantes de Caborca, Guaymas y Empalme pidieron a los senadores su intervención y gestión ante la FGR y de la Guardia Nacional para frenar el clima de inseguridad, secuestros, cobro de piso y asesinatos en esa región.

¿Apapachos a Layda?

En medio de la disputa entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará mañana una gira de trabajo por el estado que gobierna doña Layda, donde encabeza la reunión de seguridad y luego la presentación de los avances del programa de Salud IMSS-Bienestar. Lo interesante, nos dicen, es ver si habrá apapacho presidencial a la mandataria local, quien en público y en privado ha recibido muestras de que tiene todos los afectos del titular del Ejecutivo, mientras se ahonda el distanciamiento con don Ricardo. ¿Se sumará el Presidente a la campaña interna contra el zacatecano para que ya mejor se vaya de Morena o hará un llamado a la calma dentro de su movimiento?



La otra batalla de corcholatas… en TikTok

Quien se va consolidando como tiktokero es el canciller Marcelo Ebrard, una de las corcholatas que pelea la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, pues hasta el momento es quien cuenta con más seguidores, arriba de los 670 mil. Y aunque usted no lo crea, le sigue el zacatecano y líder de la fracción guinda en la Cámara alta, Ricardo Monreal, quien ya rebasa los 493 mil; después se ubica la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con casi 371 mil seguidores. El que se está quedando atrás es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien sigue negando su cariño a esta red social, a la que muchos ven como una herramienta muy útil para conquistar el corazón de los jóvenes rumbo al 2024.



Reunión naranja entre fricciones

Nos cuentan que hoy arrancan dos días de Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, en la que quiere mostrar músculo y, quizá también limar algunas asperezas internas que traen por ahí las huestes naranjas. Los trabajos serán presididos por el coordinador nacional, Dante Delgado, quien convoca a la militancia a velar armas con miras a las contiendas electorales de 2023 y 2024, para las que consideran no necesitará alianzas con otros partidos. Nos cuentan que además de la presencia de los jaladores de reflector Luis Donaldo Colosio y Samuel García, se espera también la del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, enfrascado en una polémica por no haberse sumado al boicot a la FIL que promovió el grupo de Enrique Alfaro, su gabinete y legisladores federales y locales. ¿Servirá esta reunión naranja para que el grupo Jalisco de MC supere sus pleitos internos y no lleguen a convertirse en factor para una posible pérdida de su bastión en 2024?