Senador bajo fuego “amigo” de Morena

Germán Martínez, actual senador de la bancada morenista y político de mil batallas, no se arredra, nos dicen, ante lo que él considera fuego “amigo”. Es claro, nos comentan, que entre los morenistas no han caído nada bien las críticas que el expanista realiza a algunas de las medidas del gobierno de la autodenominada 4T. Aseguran que don Germán puede vivir con los obuses morenistas que le regresan como acuse de recibo a sus posturas críticas y expresadas de frente, dando la cara. Pero, con lo que nos dicen que el senador no puede, es con las mentiras que se promueven, muchas veces de manera anónima en las redes, como la de que en plena pandemia él estuvo de viaje por el exclusivo destino turístico nayarita de Punta Mita, el cual afirma el propio legislador, nunca ha visitado. “No son mi estilo de vida esos lugares”.

Felipe Calderón se cura en salud

El expresidente Felipe Calderón se curó en salud. Don Felipe pintó ayer su raya de la llamada “primera manifestación online contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Calderón recurrió a Twitter para deslindarse de ese tipo de acciones que además de inconstitucionales, dijo, son “ingenuas”. Aclaró que no apoyará “ninguna iniciativa real o virtual que busque acciones contrarias a la Constitución en contra del gobierno, así se trate de uno tan malo como éste”. Eso sí, advirtió, a través de su partido México Libre va por quitar la mayoría a Morena en las elecciones federales de 2021 y su objetivo sí es participar en el proceso de revocación de mandato en el 2022, “ese es el camino, no hay otro”. Al parecer don Felipe ha optado por invocar a Susana Distancia.

Los soldados de blanco

Tras las agresiones que sufrió el personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado jueves, ayer el director general del instituto, Zoé Robledo, y el secretario general del IMSS, Javier Guerrero, repudiaron los ataques. Robledo dijo que militares y policías los protegerán, mientras que don Javier mencionó que vale la pena que todos recuerden que son ellos, doctoras, doctores y personal de enfermería, los que representan la primera línea de batalla en la lucha contra la pandemia de Covid-19. A las reflexiones de las máximas autoridades del IMSS y a la protección policial y militar, nos hacen ver, se debe sumar el compromiso ineludible de garantizar que estas primeras filas de soldados de blanco tengan todas las armas para protegerse del enemigo y poder atacarlo en sus pacientes.

Datos personales en tiempo de pandemia

La pandemia, nos hacen ver, no debe ser excusa para pasar por encima de los derechos que los ciudadanos tienen a la protección de sus datos personales. Nos dicen que el Instituto Nacional de Acceso a la Información no ha cesado de advertir a todas las instituciones de salud sobre la importancia de proteger los datos personales de pacientes con Covid-19, así como sobre la identidad de personas que estén bajo sospecha de portar el virus. La violación de esta medida, advierte, repercute generalmente en hechos de discriminación. Explican que el Inai, que preside el consejero Francisco Javier Acuña, debe mantenerse atento para que ninguna autoridad vulnere los derechos de los pacientes, y que en el caso de los medios de comunicación no se hagan públicos los nombres de los contagiados o sospechosos de portar el virus, si no existe una autorización, o ellos mismos den a conocer su estado de salud.