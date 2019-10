Segunda vez que Trump no halla a AMLO

Tras el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó comunicarse vía telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para expresarle la solidaridad con su gobierno, pero el mexicano se encontraba de gira por Putla, Oaxaca, donde las comunicaciones son casi imposibles. El incidente fue revelado por el propio López Obrador ayer, luego de por fin sostener la llamada telefónica con el estadounidense. Nos dicen que el tema ya había sido revisado por el equipo del Presidente, pues hace unos meses se instaló un equipo de comunicación en la Suburban donde se traslada. Sin embargo, el aparato no funcionó y fue retirado. Nos comentan que ya es tiempo que en Presidencia conozcan la telefonía satelital, pues es la segunda ocasión que Trump no halla a su homólogo. La primera fue cuando Estados Unidos subió los aranceles al acero nacional; el empresario buscó a AMLO, pero las deficientes comunicaciones mexicanas no lo permitieron.

Cabilderos ligados a Morena

Nos cuentan que la madrugada del viernes, el cabildeo para que no se aprobaran más impuestos a los refrescos, bebidas alcohólicas, cervezas, cigarros y a la comida chatarra en el pleno de San Lázaro, fue intenso y, al final, se logró que no hubiera nuevas tasas impositivas a estos productos. Pero hubo dos personajes muy interesantes en San Lázaro que cabildearon contra este incremento, se trata de Shirley Almaguer Camacho, quien en el 2010 era la gerente de Comunicación Externa de British American Tobacco México (BAT), pero también es hija de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky; así como Rosemary Safie Samour, quien en el 2013 pertenecía al despacho Safie Consultores y buscaba que no se aprobara la Ley Antitabaco en el Senado en aquella época, pero también es esposa del alcalde morenista en Azcapotzalco, Vidal Llerenas.

No se siente Romero Deschamps

Nos comentan que quien se siente más fuerte que nunca es Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), pues dice estar seguro de concluir su periodo de seis años para el que fue elegido en diciembre del año pasado. Nos indican que aunque Don Joel lleva 21 años en la dirigencia de la FSTSE, la situación de esa central de trabajadores es diferente a la del ahora exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, pues Ayala Almeida asegura que cuenta con el apoyo de los 82 sindicatos que conforman la FSTSE y descarta que su renuncia esté en puerta. Hay que recordar que el jueves el líder de los burócratas renunció al PRI tras 40 años de militancia, según nos cuentan, para no tener “ataduras” y formar su propia organización política.

El atorón a la marihuana

Viene el tema de la marihuana en el Senado, que se estancó cuando el PRI era mayoría. La 4T se propone retirar la prohibición, aunque los escollos son los mismos, principalmente la portación legal del estupefaciente, que se propone de 30 gramos. El anteproyecto ha sido distribuido por el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, e incluye permitir no sólo la portación, sino la producción y venta de la hierba.



***En la imagen principal Donald Trump: Foto/ REUTERS