Secretaria de Cultura da regalo sexista

Nos hacen ver que, a pesar de tener a una mujer como titular, la Secretaría de Cultura (SC) reproduce prácticas que perpetúan los estereotipos patriarcales, al comprar ollas arroceras para regalarlas a las madres trabajadoras de la dependencia federal. Pese a las políticas de austeridad republicana y la pobreza franciscana, la SC desembolsará esta semana recursos para adquirir más de 901 ollas arroceras para regalar. Nos detallan que pese a que el 10 de mayo, Día de la Madre, fue hace más de un mes, para cumplir con lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, la dependencia lanzó una licitación para adquirir 901 ollas de este tipo, las cuales se deberán entregar entre el 15 de junio y el 31 de julio, y deberán tener la capacidad de cocinar hasta 1.8 litros cúbicos, ser fabricadas en acero inoxidable e incluir vaporera, pues la secretaria, Alejandra Frausto, podrá permitir que se entregue un regalo sexista, pero jamás de mala calidad.



Ebrard y Monreal, reunión de corcholatas

En momentos en que el senador Ricardo Monreal es mal visto por algunos de sus compañeros de partido por criticar las encuestas para designar candidaturas, denunciar que fue excluido de la reunión de Morena en Toluca y señalar que la pasarela de “corcholatas” del domingo pasado fue un acto anticipado de campaña, quien dio una muestra de profesionalismo político fue el canciller Marcelo Ebrard, quien le realizó una visita a don Ricardo en sus oficinas del Senado. Ambos han cultivado una amistad de años, y aunque oficialmente los temas tratados en el encuentro se relacionan con la política exterior, nos comentan que también abordaron el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial. Y en el aire queda la pregunta: ¿Habrá mancuerna Ebrard-Monreal rumbo a las elecciones presidenciales de 2024?



La burla de Mario Delgado

Quien se nota que no es de la idea de que hay que ser humilde en la victoria y orgulloso en la derrota, es el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Luego de ganar cuatro de las seis elecciones del 5 de junio, alguna de ellas por paliza, ayer no perdió la oportunidad de burlarse de su homólogo del PRI, Alejandro Moreno. En su cuenta de Twitter, el dirigente morenista comentó que sin intención de andar de “metiche”, “Alito” ha sido el mejor aliado del movimiento porque lo ha ayudado a crecer ante los resultados electorales del tricolor. El morenista aseguró que Moreno ha formado un gran dúo dinámico con el líder del PAN, Marko Cortés. Ya entrados en frases hechas, quizá valdría la pena que don Mario recordara aquella que dice: “El orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas a tiempo”.



Va por México busca el cariño de MC

Ayer los legisladores de las bancadas de los partidos que integran la alianza Va por México, PAN, PRI y PRD, acompañaron a sangre y fuego a los legisladores de Movimiento Ciudadano en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se acatara el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena que miembros de MC sean incorporados a la Comisión Permanente, después de que habían sido excluidos. Sin embargo, toda la oposición fue mayoriteada por Morena y sus aliados, PT y Verde. Se perdió esa batalla, pero nos dicen que, al parecer, la oposición sigue haciendo méritos para que MC cambie de opinión y pueda integrarse a la alianza para el 2024, a la que su dirigente nacional, Dante Delgado, ha dicho que no rotundamente.