Se volcaron mientras seguían a AMLO

Un gran susto se llevaron ayer quienes acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras a lo largo del país. Durante un trayecto a Guaymas, como parte de la visita del mandatario a Sonora, una de las camionetas donde viajan los periodistas se volcó. Diez reporteros, camarógrafos y fotógrafos resultados heridos, algunos de ellos incluso requirieron hospitalización y cirugía posterior. Un día antes, los comunicadores ya habían advertido que la camioneta presentaba fallas porque se “coleaba”. Este es el segundo accidente que tiene la fuente presidencial mientras acompaña a López Obrador; la primera vez, el vehículo chocó con otros cuatro debido a que se quedó sin frenos. Si algo tan grave ocurre tan cerca del Presidente, ¿qué tan seguro está el propio mandatario? A veces, lo barato sale caro

¿Dónde está Romero Deschamps?

Parece ser que el círculo cercano a Carlos Romero Deschamps lo defiende a capa y espada, pues mantiene firme su apoyo a quien fue su dirigente por más de 26 años. Pese a su presunta salida del país, sus colaboradores más cercanos aseguran que el exlíder petrolero sigue en México, pues dicen que no tiene por qué temer ni huir. Sin embargo el también exsenador priísta no ha aparecido públicamente, ni siquiera para presentar su renuncia a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el pasado 16 de octubre, en medio de una serie de investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, su dimisión la confirmó mediante un desplegado que envió el STPRM.

Morena dejará libre a la CNDH

La versión que han recibido los candidatos a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es que la línea del gobierno en torno a este tema es que… no hay línea. Incluso la fracción de Morena en el Senado se ha cuidado de no lanzar la idea de que hay “tapado” oficial, porque quieren guardar sus fuerzas para la elección, el siguiente periodo de sesiones, del ministro o ministra de la Corte que ocupará el asiento vacío de Eduardo Medina Mora. El partido del Presidente, nos dicen, está dispuesto a negociar e incluso a dejar pasar algún perfil que no sea afín, con tal de llevar la fiesta en paz.

Burocracia contra incendios

Si hay quienes no respetan las fronteras, son los fenómenos naturales. Así es como se ve en Baja California y California, en donde los incendios tienen en alerta a esa frontera entre México y Estados Unidos. El fenómeno es más grave en Baja California, pero el grupo de bomberos de Calfire, ubicado en Colorado, California, ha tardado en cruzar a territorio mexicano por un tema de protocolos. Hace años, los bomberos de Baja California y el Calfire firmaron un convenio de colaboración para brindarse ayuda mutua en caso de siniestro, es decir, enviar personal y herramientas a cualquiera de los dos territorios, pero el tema está en los protocolos que se deben cumplir aun con ese pacto, que no son más que —entre otros— firma de papeles de autoridades en México y Estados Unidos.