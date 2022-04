Se quedó con las ganas del viaje, los habanos y los mojitos

Nos cuentan desde La Habana que la delegación de legisladores mexicanos que participan en la Reunión Interparlamentaria México-Cuba tuvo una baja importante como consecuencia del llamado del presidente López Obrador para que diputados del PRI se rebelen contra su partido y apoyen la reforma eléctrica que él empuja. De acuerdo con legisladores que ya disfrutan a estas alturas de mojitos y habanos, el coordinador tricolor, Rubén Moreira, presidente del Grupo de Amistad entre la isla y nuestro país, se bajó de la comitiva y se quedó para analizar con la dirigencia del partido este tema. Otra de las bajas sensibles del cónclave habanero es la del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien dio positivo a Covid.

Morena, puesto; la oposición desaira

Los partidos de oposición, que desde hace meses decidieron desairar el ejercicio de revocación de mandato, optaron por no registrar representantes de casillas para el día de la votación, el próximo 10 de abril. PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se sostuvieron en su postura de hacer desaire completo y no presentar ni un solo nombre. Pero, nos comentan, el Partido Acción Nacional tendrá representantes en menos del 20% de las casillas y no se entiende bien para qué. El que sí obviamente, tendrá casi la totalidad de las casillas cubiertas, por sus representantes “para cuidar el voto”, es Morena. Claro que con ayuda de sus aliados: PT y PVEM. Según nos cuentan, en Palacio Nacional recuerdan siempre que en las derrotas del movimiento antes de llegar al poder, uno de sus cocos era precisamente que no les alcanzaba para tener representantes ni en la mitad de los estados del país. Ahora en el poder, eso es más fácil. Pero parece que sólo servirán para un round de sombra, ante el desaire opositor.



Quieren que caso Ayotzinapa pase del video a las detenciones

Nos comentan que la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa de la FGR, a cargo de Omar Gómez Trejo, ya integró a la carpeta de investigación iniciada por la desaparición de los 43 normalistas, los videos que dio a conocer el lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en los que se ve a elementos de la Marina intervenir en el basurero de Cocula, en una diligencia que no fue integrada en el expediente. La pregunta que se han hecho durante esta semana los padres de los estudiantes, nos hacen ver, es si el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitará órdenes de aprehensión contra los marinos que, a decir de los expertos independientes, alteraron el lugar donde la verdad histórica señala que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados después de ser retenidos y asesinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. El lunes, nos recuerdan, los padres expresaron su indignación y exigieron al presidente López Obrador que su antecesor, Enrique Peña Nieto, comparezca por este caso. ¿Será que la teoría del GIEI se sostiene para llegar al punto de las detenciones?



Quadri no supo para quién trabajaba

Al parecer, el efecto Quadri sigue beneficiando a Morena. Nos comentan que lejos de preocupar al partido guinda la salida voluntaria de la diputada federal María Clemente de su bancada, les quita un peso de encima. Nos hacen ver que los enojos de la ahora legisladora independiente ya incomodaban a más de uno no solo en las filas del grupo parlamentario sino en la misma dirigencia. Incluso, nos hacen notar que Clemente se dio tiempo en redes sociales de disculparse con Santiago Creel por jalonearlo en la toma de tribuna del pasado jueves, pero en contraste arremetió contra la secretaria general morenista, Citlalli Hernández, a quien de plano conminó a bajar de Twitter una fotografía juntas. Así que en Morena, nos aseguran, un voto de cara a las reformas se puede conseguir donde sea, pero la tranquilidad para hacerlo, no donde sea.