¿Se preparan contra el “Golpe de Estado”?

El primer gobernador que salió al quite para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador —por aquel tuit en el que descartó la viabilidad de un supuesto golpe de Estado en su contra— fue el de Veracruz, Cuitláhuac García. A través de su cuenta de Twitter, García posteó que al menos seis gobernadores impedirían un intento de golpe contra el Presidente. El mandatario estatal mandó un mensaje a los "conservadores" y dijo que ni sueñen con intentarlo porque se les convertiría en una pesadilla de inmediato. La pregunta que más de uno se hizo ayer fue, ¿y quiénes son esos otros gobernadores? Si don Cuitláhuac se aventuró a dar una cifra, nos comentan, ¿es porque ya cruzó llamadas para organizar la defensa ante el supuesto golpe?

La suerte de ser embajador en México

Este año el Día de muertos llevó a algunos embajadores acreditados en México a querer vivir el momento de la tradición mexicana, que (no hace falta decirlo) está de moda en el mundo. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, se fue a Pátzcuaro, Michoacán, a conocer cómo se festeja a la muerte; la representante de Francia, Ann Grillo, también estuvo en Michoacán, pero en Tzintzuntzan, y la de Reino Unido, Corin Robertson, estuvo en Oaxaca. Y no fueron los únicos; varios otros representantes diplomáticos presumieron su visita a lugares donde se vive esta tradición.

Incendios en Morena

La que llegó en medio de incendios a Baja California fue la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien acompañó el viernes al nuevo gobernador del Estado, Jaime Bonilla en su primer acto público. Pero no fueron los incendios que azotan a la entidad lo que le comentaron a la morenista, quien al saludar a la concurrencia se detuvo a platicar con la clase política local a la cual les dijo: ¿qué tal los incendios? Y como respuesta obtuvo: “Pero si en Morena también hay varios incendios que apagar”. Ante esos ni el agua funciona. Después del fallo del Tribunal Electoral, en el que ordena la reposición del proceso, parece que el ala afín a Bertha Luján más bien quiere echarle leña a las llamas.

La 4T le hace fuchi a la transparencia

Parece que la 4T no cree que la transparencia es parte del combate a la corrupción. Eso se deduce ante el hecho de que entidades y dependencias del gobierno federal no publican en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) la Guía Simple de Archivos y el Catálogo de Disposición Documental. Con base en estos instrumentos, un usuario o solicitante de información debería poder identificar qué tipo de información genera o recibe cada institución; cómo la clasifica, cuál es su temporalidad, en qué tipo de archivo ubicarla y otros datos que facilitan a los usuarios hacer un pedimento muy certero. Quienes saben del tema nos dicen que ojalá el INAI les haga un llamado para que los sujetos obligados suban estos instrumentos y los mantengan actualizados, empezando por la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. Claro… si no es mucha molestia.