Se llevan a corcholatazos en el Senado

Nos cuentan que todo está listo para una nueva pasarela de las corcholatas presidenciables la semana próxima, ahora en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, y que, pese a las declaraciones optimistas del líder nacional del partido guinda, Mario Delgado, ya comenzaron fuertes jaloneos entre grupos. Resulta que el plan es discutir la agenda legislativa con funcionarios federales, por lo que ya se confirmó que asistirán el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Nos cuentan que un grupo dentro de Morena, al enterarse de lo anterior, propuso invitar también a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero la mayoría se opuso porque no es un temario en el que tenga que ver. Claro, hay que recordar que otro aspirante presidencial, Ricardo Monreal, sigue siendo el coordinador de la bancada guinda y movió sus fichas contra esa invitación. Las simpatías internas sí están generando roces que fácilmente pueden volverse choques, aunque para la tribuna todos coreen: “¡unidad, unidad!”



Ignacio Mier invita y paga la cuenta

Otro "destapado" que está muy activo, nos cuentan, es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a quien sus compañeros de bancada festejaron al grito de "¡gobernador!" en la reunión plenaria que se realizó en San Lázaro esta semana. Lo que llamó la atención es que el legislador pagó a sus colegas el traslado y hospedaje para que, terminada la plenaria, estén presentes en el informe de labores que dará hoy en su natal Puebla. Nos comentan que, además, don Ignacio ofrecerá una “cena de clausura”. ¿Será que los gastos correrán por su cuenta o que en el modelo de pobreza franciscana de la 4T se acepta gastar recursos públicos en promoción personal?



Afianzados en Palacio, subsecretarios de la SEP

En la SEP nos comentan que no habrá muchos cambios de funcionarios cuando Leticia Ramírez Amaya asuma la titularidad de la dependencia, porque, nos hacen ver, los subsecretarios tienen fuertes lazos de amistad con integrantes del círculo más cercano al presidente López Obrador. Bueno, todos menos uno: el de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien no está muy afianzado dentro de la 4T, por lo que, nos dicen, él sí podría ser relevado en las próximas semanas. Así que la vida interna de la Secretaría, nos cuentan, no se verá alterada con la salida de la todavía titular Delfina Gómez. Al final, los altos mandos en esa y otras instituciones de gobierno responden más a sus relaciones en Palacio Nacional que a quienes encabezan las carteras del gabinete.



¿Presumieron detenciones fantasma?

No quedó claro si tras el enfrentamiento entre células rivales de la Familia Michoacana, que dejó ocho civiles muertos en Tuzantla, hubo detenidos. Nos hacen ver que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, presumió la captura de seis personas del grupo liderado por Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como El Pez o El Mojarro, que opera en el oriente de Michoacán, tras un despliegue de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que no hay ningún implicado capturado y que las fuerzas federales y estatales trabajan para dar con los responsables. Desde entonces, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han mantenido silencio.