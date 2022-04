Refuerzan seguridad en Hacienda y Palacio Nacional

Nos comentan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público renovará el equipo de seguridad para los accesos a los edificios en los que se encuentran sus oficinas, entre ellos, Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que hace unos días en la plataforma Compranet se difundió la convocatoria a un estudio de mercado para la compra o renta en las mejores condiciones de seis bandas de rayos X, 12 arcos detectores de metales, así como 13 detectores manuales de metales para cubrir requerimientos en siete sedes de la dependencia en diferentes ubicaciones dentro de la Ciudad de México.

Desde el poder, tácticas de oposición

A la manera de los mejores tiempos del lopezobradorismo como movimiento, el recién creado Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, integrado por un grupo de líderes morenistas con capacidad para la movilización callejera, realizará el próximo martes un plantón afuera de San Lázaro para ejercer presión a los legisladores de oposición durante el inicio del debate de la modificación constitucional impulsada por el Presidente. Ante tal situación, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acuartelaron a sus diputados, que nadie se vaya de vacaciones por Semana Santa y que el número de votos necesarios para aprobar el dictamen no baje de 334. Si lo logran, calculan, no le alcanzarán los números al gobierno federal.

Y por si acaso, preparan ley minera

Por si Morena no consigue los votos necesarios para aprobar la reforma eléctrica, nos cuentan que en Palacio Nacional tienen listo el primer borrador de lo que será un dictamen para hacer modificaciones a la ley minera sin necesidad de cambiar la Constitución, simplemente como una ley secundaria que no necesitaría votos de la oposición. El punto, nos comentan es más simbólico que otra cosa, porque el Presidente quiere que quede muy claramente establecido que el litio será propiedad de la nación. La mención del tema en la mañanera no fue una ocurrencia. El documento ya estaba listo, nos aseguran.

Fuego amigo en revocación de mandato

Nos cuentan que hay fuego amigo en Baja California la víspera de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El punto, nos comentan, es que juegan las contras a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila en su esfuerzo para apoyar la consulta de mañana. ¿De qué se trata? Algunos operadores del exmandatario Jaime Bonilla, entre ellos el exdiputado Víctor Manuel Morán, buscan desmontar por las noches lo que construye durante el día.