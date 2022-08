Ramírez de la O, entre coyotitos y la inflación

Mucho sufrió ayer por mantenerse despierto el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante su presencia en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Don Rogelio asistió a la conferencia presidencial para detallar el Paquete contra la Inflación y Carestía. Nos detallan que varias veces, y por varios segundos, el secretario prácticamente se quedó dormido mientras el mandatario hablaba. Nos dicen que los cabeceos del funcionario no fueron porque lo que dijo su jefe no tuviera interés, sino que porque regularmente su llegada a Palacio Nacional —en donde tiene sus oficinas— es alrededor de las 8:30 de la mañana y ayer tuvo que madrugar para preparar su intervención. Sin embargo, nos hacen ver, estos pequeños “coyotitos” del encargado de las finanzas nacionales podrían enviar un mensaje muy positivo a los mercados, pues queda claro que el tema de la inflación no le quita el sueño al secretario de Hacienda.



Monreal, señales de ruptura

Por meses el senador morenista Ricardo Monreal, ha sostenido categóricamente, que no dejará el partido y que se mantendrá en la contienda por la candidatura presidencial para la elección de 2024. Sin embargo, nos hacen ver, ayer don Ricardo abrió por primera vez la posibilidad de dejar el partido. Monreal criticó duramente a la dirigencia de Morena, la que dijo, no es propiedad de “una secta o grupo” y que la llamada nomeklatura del partido no tiene nada qué festejar o “qué celebrar” tras el pasado proceso para elegir a sus congresistas. No pueden decir que fue un proceso “histórico, impecable, aunque les moleste”. Dijo que seguirá luchando dentro de Morena hasta el límite de su dignidad, pero —y aquí viene lo interesante— comentó que no puede asegurar que en un año siga siendo militante de ese partido. Parece ser que hoy la pregunta no es si Monreal dejará Morena, sino cuándo lo haría.



Buscan relevo del subsecretario de Seguridad

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nos aseguran, algunos funcionarios comienzan a hacer maletas para ir a la búsqueda de puestos de elección. Por ahora, nos hacen ver, no se trata de la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, a quien se menciona como una de las aspirantes a competir por la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se comenta que quien está cada día más cerca de dejar la secretaría es el segundo de a bordo, Ricardo Mejía Berdeja, quien ha cobrado notoriedad por su cercanía con el presidente López Obrador y sus recurrentes participaciones en la conferencia de prensa mañanera. Don Ricardo tiene la mira puesta en la candidatura de Morena a la gubernatura de Coahuila, y ante la dura batalla que se espera, pues es un estado que el PRI buscará defender con uñas y dientes, Mejía Berdeja deberá dedicar todo su tiempo a la construcción de su candidatura. Nos aseguran que en el gobierno ya trabajan en la búsqueda de su relevo, para tenerlo listo en el momento que Mejía Berdeja decida dejar el cargo.

Liberan a otra mujer del penal de Santa Martha

Ayer, una mujer que se encontraba presa en el penal de Santa Martha Acatitla, recibió una llamada muy importante. Nos dicen que del otro lado de la línea telefónica estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar, quien le dijo que había cumplido con su compromiso de dar acompañamiento legal a su proceso mediante un acuerdo entre el Poder Judicial, el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de la Defensoría Pública. La mujer y madre de familia, que estuvo por dos años y cuatro meses en prisión, es la segunda interna liberada del mismo penal. Nos comentan en el Poder Judicial que están por venir más casos como éste.