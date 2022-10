Preparan sanciones en Sedena tras el hackeo

En medio de la crisis por el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al mando del general Luis Cresencio Sandoval, nos cuentan que empezará la repartición de culpas por la pérdida de millones de documentos clasificados del Ejército mexicano. En los pasillos de la dependencia, ubicada en Lomas de Sotelo, nos comentan, se rumora que pronto rodarán las primeras cabezas del personal a cargo de la ciberseguridad de las Fuerzas Armadas, que no contrarrestó a tiempo el ataque de los hackers de Guacamaya, para evitar la pérdida de información. Incluso, nos aseguran, los responsables podrían ser enjuiciados por la Fiscalía de Justicia Militar, por lo que, se dice en círculos militares, ya les están haciendo espacio en la prisión militar del Campo Militar 1-A, donde están presos los militares del caso Ayotzinapa y de la guerra contra el narcotráfico.

El programa espía ruso que tomó a la SRE por sorpresa

Nos cuentan que en la cancillería mexicana causó sorpresa la publicación en Moscú de que el gobierno de Vladimir Putin ratificó un acuerdo de cooperación con México porque en las notas de prensa se mencionó la posible instalación en territorio mexicano de sistemas Glonass, un programa satelital ruso de vigilancia que se usa para espiar y que opera en países como Nicaragua, Venezuela y Brasil. Nos hacen ver que el desmentido de Relaciones Exteriores se preparó a toda velocidad para aclarar que el acuerdo de cooperación pacífica que se firmó el año pasado con Rusia aún no ha sido ratificado en el Senado mexicano y, especialmente, que México no ha negociado instalar ese sistema satelital. Poco después la embajada rusa en nuestro país aclaró que para instalar estaciones Glonass las partes tendrían que negociar y firmar un “acuerdo complementario”. El propio canciller Marcelo Ebrard publicó una carta interna para enfatizar que no está incluido ese punto en lo acordado. En medio de los hackeos a Sedena y las discrepancias comerciales con Estados Unidos, nos detallan que se prendieron focos rojos porque Washington considera ese programa es parte de la expansión de influencia política y de seguridad del régimen ruso en América Latina. A ver si llegaron las aclaraciones y a ver qué dice el Senado mexicano.

Curso intensivo para la secretaria de Educación

Nos cuentan que en la Secretaría de Educación Pública le están dando a su titular, Leticia Ramírez Amaya, un curso intensivo sobre los nuevos planes y programas de estudio para educación básica para que no se vaya a meter en aprietos durante la comparecencia que realizará el 28 de noviembre en la Cámara de Diputados, donde tendrá su primera prueba de fuego ante los legisladores. Se trata, nos comentan, de que la nueva secretaria tenga todas las respuestas y no le vuelva a suceder que no sepa que contestar como ocurrió en una entrevista televisiva, lo que le trajo críticas y memes al por mayor. La cercana colaboradora del presidente López Obrador desde hace décadas, se está aplicando para salir adelante en su nuevo encargo.