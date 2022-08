Pasan a la báscula al titular de Aduanas

La mañana del pasado sábado, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llegó el jefe de las Aduanas, Horacio Duarte, para abordar un avión comercial rumbo a Manzanillo, Colima, para acompañar al presidente López Obrador a una supervisión en ese puerto. Nos detallan que poco antes de las 8 de la de la mañana, don Horacio llegó a la sala 20 y se formó para abordar la aeronave. En ese momento, una trabajadora de seguridad le indicó a Duarte que saliera de la fila para hacerle una revisión. Un poco sorprendido, el exaspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado de México accedió a esta revisión, la cual para muchos pasajeros es molesta, pues tienen que sacar todos los objetos que lleven en el equipaje de mano, y esperar a que los encargados de seguridad les pasen un detector de metales por el cuerpo. Nos aseguran que la revisión no fue un asunto armado y que es casi un hecho que el empleado de seguridad no tenía idea de que al pasajero que pasó por la báscula es el machuchón de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Reunión de corcholatas del Edomex

El pasado viernes hubo una comida para celebrar el cumpleaños de Anuar Azar Figueroa, el presidente del PAN en el Estado de México, a la que asistieron priistas y panistas. Nos dicen que en la mesa principal estuvieron el propio festejado, así como Enrique Vargas, destapado abanderado panista al gobierno del Edomex, Alejandra del Moral y Laura Barrera, dos de las aspirantes priistas a la candidatura tricolor a la gubernatura, entre otros invitados. Nos cuentan que se hablaron varias cosas, pero la principal, es que coincidieron en que no habrá rompimiento, ni con el gobierno que encabeza Alfredo del Mazo, ni con el compromiso de las tres fuerzas políticas de construir una alianza para enfrentar a la candidata de Morena, Delfina Gómez, quien ya está designada por su partido para buscar arrancarle a la oposición, en 2023, la entidad cuyo peso electoral es clave para ganar la elección presidencial de 2024.

La extraña ausencia de la secretaria del Trabajo en la mina

Son varias las teorías acerca de la razón por la que no se ha visto a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estar cerca de las labores de rescate de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Una de ellas, nos hacen ver, es que no quieren que el nombre y la imagen de doña Luisa se asocie con la tragedia de la mina, y que vengan preguntas incómodas sobre qué ha hecho la dependencia a su cargo para evitar que este tipo casos sigan sucediendo. Aseguran que es posible que dentro del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación estén pensando en la joven funcionaria federal para alguna candidatura y que no quieren que la corcholata se le vaya a abollar. Otros señalan que la ausencia no tiene nada de extraño, sino que se debe, simplemente, a que la titular de la Secretaría del Trabajo tiene, precisamente, mucho trabajo, y una agenda muy apretada.

Incómoda memoria de las benditas redes sociales

“No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de seguridad”, esas fueron las palabras del Andrés Manuel López Obrador de 2010, y que ayer se hicieron virales en las redes sociales. Diversos usuarios criticaron el cambio de discurso del primer mandatario, quien 12 años después anunció ayer que publicará un decreto para que la Guardia Nacional, que estaba concebida como una institución civil, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el video de más de 2 minutos, López Obrador dice que la solución es atender las causas sociales como dar empleos y atender a los jóvenes. Y remata: “No podemos aceptar un gobierno militarista (…) que regresen los soldados a los cuarteles”. Las benditas redes sociales tienen una incómoda memoria, nos hacen ver.