Otro atentado de alto impacto por cuenta del CJNG

Nos cuentan que con el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla en Zacatecas, son ya dos atentados de alto impacto que la inteligencia del Ejército atribuye directamente a mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación. El primero, afortunadamente fallido, fue el ataque que buscaba quitarle la vida al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en las Lomas de Chapultepec de la capital del país, el 28 de junio de 2020. Según las investigaciones militares, nos cuentan, el coordinador de la Guardia Nacional en la entidad mencionada encabezaba un operativo contra policías municipales coludidos con grupos de secuestradores que trabajan para el cártel en la región de Pinos, municipio estratégico para los criminales por su colindancia con Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato. Nos comentan que en la Sedena tienen claro que la organización presuntamente encabezada por Nemesio Oseguera, El Mencho, se caracteriza por redoblar su violencia cuando siente presión de las autoridades. El panorama no es alentador.



¿El Zócalo para los maestros o para los morenistas?



Nos dicen maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) que se encuentran en plantón frente al Palacio Nacional, que los citaron en la Secretaría de Gobernación, para ofrecerles el trato de que si levantan su protesta del Zócalo, en la que participan más de mil 800 maestros, el gobierno les garantiza la reanudación de las mesas de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nos cuentan que los profesores no aceptaron porque temen que les quieran dar atole con el dedo como en otras ocasiones. Así que seguirán en el plantón a pesar de que la marcha de apoyo al Presidente está a unas horas de llegar a la Plaza de la Constitución. ¿Habrá negociación de última hora? Los contingentes de “movilizados”, ya que niegan que sean acarreados, están ya cerca de ponerse en camino.



Las horas de Monreal en Morena



Otro plazo que se acerca es el que, entre veras y bromas, fijó el senador Ricardo Monreal cuando cantó en la propia sede legislativa la de José Alfredo que reza: “diciembre me gustó pa’ que te vayas…”. Nos cuentan que no está claro si don Ricardo, de viaje por España para la reunión interparlamentaria México-España, se tomó en serio ese calendario, pero en la oposición ya se notan las ansias de que la ruptura con Morena se concrete lo más pronto posible. Los líderes nacionales del PAN y el PRD ya andan con dimes y diretes de que si ya negociaron o no una candidatura para el zacatecano, pero lo que nos cuentan es que en realidad lo que les urge es que haya una fractura honda en el partido oficial que les abra mejores perspectivas para el 2024. Si Monreal acaba o no en las filas opositoras no les preocupa tanto, nos aseguran. ¿Será?

Promesa incumplida de AMLO

El pasado 30 de septiembre, en su visita a Huatulco, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que ayer, 25 de noviembre, le realizaría un homenaje al gobernador saliente de Oaxaca, Alejandro Murat. Incluso garantizó que este sería en las instalaciones del 98 Batallón de Infantería e incluso le puso hora. El gobernador priista, nos recuerdan, no cabía de la emoción ante tan inusual gesto del inquilino de Palacio Nacional. Sin embargo, no hubo tal ceremonia. Nos detallan que a menos de que el presidente López Obrador haga un espacio en su apretada agenda antes del 1 de diciembre, cuando planea viajar a Guerrero y a Veracruz, el anunciado homenaje solo habrá quedado en una promesa no cumplida por el Ejecutivo federal.