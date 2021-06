Oficina de AMLO sigue extraviando documentos

Pese a los múltiples discursos de transparencia y de rendición de cuentas que salen desde Palacio Nacional, los funcionarios de la oficina presidencial siguen ocultando información con argumentos absurdos. Nos detallan que un particular solicitó a la institución conocer el gasto mensual que se tiene en el servicio de telefonía celular para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y como ya es costumbre, la dependencia federal respondió que no localizó evidencia documental pese a que realizó “una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable” en sus archivos. ¿En serio? ¿Ni recibos telefónicos tienen? Ante este tipo de respuestas ¿hay incompetencia o un intento deliberado de ocultar información?

Para chinos, puertas abiertas

En la Secretaría de Relaciones Exteriores no les preocupan ni un poquito las advertencias de Estados Unidos por el supuesto espionaje de empresas chinas en países occidentales. Recientemente la SRE renovó el sistema Mexitel, que es el software con el que la comunidad mexicana en el exterior saca sus citas para cualquier trámite que requiera en consulados en todo el mundo. Este servicio emplea una Red Privada Virtual (VPN por sus siglas en inglés) de marca Huawei, empresa que Estados Unidos y otros países europeos como Suecia y Reino Unido han frenado por sospechas de espionaje. En el VPN transita información delicada de mexicanos: datos personales de pasaportes, matrículas consulares, datos bancarios de las representaciones, entre otros. ¿Es tanta la confianza del gobierno de la 4T en los productos chinos que ya descartó las acusaciones de su vecino del norte? Apenas esta semana, cabe recordar, inició en Polonia un juicio contra un exempleado de Huawei acusado de intervenir en la infraestructura tecnológica del país europeo.

Pausa en caso contra góber de Tamaulipas

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que encabeza Ignacio Mier, será respetuoso de la decisión de la presidenta de San Lázaro, la priista Dulce María Sauri, de no presentar una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por no haber desaforado a su gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero, nos cuentan, que dentro de la bancada mayoritaria están analizando las opciones que tienen para dar el siguiente paso. Nos adelantan que van a esperar a que pase la elección del próximo domingo para tomar una determinación.

Temen desalojo

Periodistas que conforman el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) que realizan un plantón desde hace un mes en la calle de Moneda, junto a Palacio Nacional, afirman que se alista un operativo del gobierno capitalino, con el aval del federal, para desalojarlos como si fueran vendedores ambulantes. La estrategia, nos aseguran, es llevarse por la noche casas de campaña, sillas, mantas, altavoces y otros utensilios, para con ello obligarlos a ya no protestar en contra de la directora Sanjuana Martínez y dejar de solicitar una audiencia con el presidente López Obrador. Parece que no fue casual que el pasado domingo por la noche, jóvenes amenazaron con un vehículo y con un arma de fuego a los huelguistas, en caso de no quitarse del plantón. Ver para creer.