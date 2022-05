¿Nueva baja en la bancada del PAN?

En una legislatura que se ha significado por el cambio de bancada de varios senadores, nos dicen que el próximo en dar ese paso será el panista Damián Zepeda, quien, a decir de algunos de sus colegas, ya no encaja en el grupo parlamentario de Acción Nacional. El legislador sonorense, y expresidente nacional del PAN, es el único de la bancada blanquiazul que apoyó la consulta de revocación de mandato y en varias iniciativas de reformas impulsadas por Morena y sus aliados ha emitido un voto distinto o ponderado respecto a la postura del resto de sus compañeros de partido. Zepeda es un senador un crítico del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Otras bancadas, como las de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, están listas para recibir a don Damián, nos comentan.

¿Y AMLO irá a la Cumbre de las Américas en EU?

Esta semana estará cargada en Palacio Nacional, pues nos adelantan que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunciará si acude o no a la IX Cumbre de las Américas a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, California. Nos cuentan que la administración de López Obrador no se ha movido un ápice en su exigencia de que se invite a todos los países del continente, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nos recuerdan que también está pendiente la respuesta que prometió dar la administración del presidente Joe Biden, a la postura del gobierno mexicano. Además, nos hacen ver que la decisión de Washington también tiene que ver con el resultado de las intensas negociaciones que se llevan con Brasil para lograr que el presidente Jair Bolsonaro acuda a la Cumbre, pues sería un duro golpe si no asisten los mandatarios de México y Brasil a la reunión. Las apuestas corren, y los pronósticos se inclinan más a que será el canciller Marcelo Ebrard quien acuda a Los Ángeles en representación del Presidente.



Apapacho presidencial a subsecretario ignorado

El pasado martes, en este espacio, le comentamos que el presidente López Obrador demostró que no conoce muy bien físicamente a su subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton Falcón, pues pese a que lo tenía a su costado en su conferencia mañanera, pidió a su vocero Jesús Ramírez que lo buscara para pedirle una tabla sobre la inflación de abril. Este fin de semana, en su gira de trabajo por Sonora, el Ejecutivo federal destacó la presencia de don Juan Pablo, a quien llamó “el mero mero”, por ser el funcionario que desembolsa el dinero para los programas sociales, y de quien aseguró que “es de buen corazón” y el “que sufre, pero aguanta”. Ahora el subsecretario ya es identificado por su jefe máximo, e incluso apapachado.

Ahora, López-Gatell sí usa cubrebocas

Ayer, el funcionario encargado de combatir la pandemia de Covid-19 en nuestro país informó que se encuentra Ginebra, Suiza, para participar en la 75 Asamblea Mundial de Salud. A través de sus redes sociales, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud en México, Hugo López-Gatell, publicó una fotografía junto a los médicos de otras naciones en la que aparece con tapabocas, a diferencia de varios de los asistentes. El propio López-Gatell declaró hace unos días que México nunca obligó a sus ciudadanos a utilizar cubrebocas y que, al llegar al estado endémico de la pandemia, el uso de las mascarillas ya no es imprescindible. Sin embargo, ahora, a don Hugo le ha dado por usar la mascarilla, que él ha dicho sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. En este caso habrá que ver para qué le sirvió al funcionario mexicano su uso.