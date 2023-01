Niño pone nervioso a guardaespaldas de AMLO

Nos comentan que es frecuente que en los eventos del presidente López Obrador las pasiones de sus simpatizantes se desborden con tal de tomarse una foto, saludarlo o entregarle una petición. Por esto, nos hacen ver, es necesario que el personal que apoya en la seguridad presidencial sepa la forma de tratar esta situación y más si está involucrado un menor, como fue el caso ayer en Morelos. Nos detallan que, cuando llegó el mandatario al Hospital de Temixco, un niño de 12 años trató de acercarse para entregarle una carta en la que le pide ayuda para su papá con un trámite ante el Infonavit, pero, cinco hombres de seguridad lo agarraron, y a empujones, uno de ellos, con corte tipo militar, lo alejó, mientras su padre y la población lanzaron gritos de enojo. Ciudadanos ahí reunidos gritaron “AMLO vea a su gente cómo trabaja”. Fue tanto el alboroto, que un joven de la Ayudantía no tuvo más remedio que acercarse a pedir disculpar por las agresiones al menor y su padre. Dónde quedó eso de que “no somos iguales a los gobiernos anteriores”

Diputada se cuelga medalla ajena

Quizá usted recuerde que el año pasado, cuando se debatía la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó al estrellato a una diputada federal de Morena de Chihuahua, Andrea Chávez, una joven de entonces 25 años de edad. El titular del Ejecutivo destacó lo bien que argumentó en ese debate en el pleno de San Lázaro. López Obrador dijo que ya se podía retirar o jubilar tranquilo porque le daba muchísimo gusto que ya haya un “relevo generacional” en su movimiento. Sin embargo, Andrea Chávez, volvió a ser mediática en redes sociales porque en diversas cartas que repartió en su natal Chihuahua presumió algunos logros de su gestión como el haber duplicado las vacaciones pagadas para los trabajadores. De inmediato, le reclamaron que en realidad esa iniciativa vino de Movimiento Ciudadano y en particular de la senadora, Patricia Mercado, no de ella. Así que el relevo generacional en Morena quizá no está tan bien como se piensa.

Cada quien sus prioridades en San Lázaro

Nos platican que previo al arranque del nuevo periodo de sesiones, en el Legislativo ya hay una lista de prioridades para 2023. En el PRD, la mayor atención la pondrán en la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral; para los panistas, lo más importante será impulsar un paquete de reformas para evitar más accidentes en el Metro, entre ellas, la llamada ley de capitalidad; para el PRI, la prioridad será impulsar iniciativas para que el narcotráfico, y el crimen organizado, no se involucren en el proceso electoral; mientras que Morena, tendrá como prioridad, darle cauce a todas las propuestas presidenciales en el último tramo del sexenio, la primera de ellas, para permitir el cabotaje en México a líneas aéreas extranjeras, además de crear la llamada “Aerolínea del bienestar”.

La Corte frente al Plan B de AMLO

Aunque la mayoría de los senadores de oposición quiere que se le dé trámite normal a lo que falta de aprobarse en el Plan B del presidente, Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, nos dicen que esta minuta no necesita de mayores esfuerzos y que los senadores morenistas, encabezados por Ricardo Monreal, la aprobarán de manera acelerada esta semana para luego mandarla al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Esta minuta no tendrá problema para ser avalada en el Senado porque requiere mayoría simple, y solo falta un artículo, que era la vida eterna a partidos políticos, para que se apruebe en su totalidad. Nos hacen ver que lo verdaderamente importante es ver qué hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las casi diez impugnaciones —de la oposición y de gobiernos estatales, que ya acumula esta reforma presidencial—, y si además se viene una lluvia de amparos de ciudadanos, como lo solicitó ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdova.