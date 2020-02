Ni Enrique Guzmán se escapó del espionaje oficial

El gran Enrique Guzmán es otro cantante que se suma a la larga lista de personajes de la farándula y el espectáculo que fueron espiados por los gobiernos priistas en la década de los 70 y 80. Nos cuentan al interior del Palacio de Lecumberri, sede del Archivo General de la Nación que contiene los expedientes de los mexicanos elaborados por la extinta Dirección Federal de Seguridad, que falta muy poco para que se libere el fólder con los datos de don Enrique, de la vida y las andanzas de Guzmán en los años del rocanrol. Nos explican que el archivo de don Enrique estará disponible para consulta pública a partir del mes de mayo. ¿Será que para el gobierno priista del presidente Luis Echeverría Álvarez la canción de La Plaga resultaba subversiva? ¿O la canción de Dame felicidad tiene un mensaje subliminal?

Nieto va contra bandas de trata de personas

Muy activa estuvo la Unidad de Inteligencia Financiera el año pasado y todavía hay muchas indagatorias que están bajo el debido sigilo. Por ejemplo, nos cuentan que la oficina dirigida por Santiago Nieto Castillo sigue la pista a bandas dedicadas a la trata de personas. En 2019 fueron tres las denuncias que presentó la UIF ante las autoridades por actos relacionados con este ilícito. De igual forma, se sabe que desde sexenios anteriores se han bloqueado 951 cuentas relacionadas con el delito de trata de personas y el dinero congelado asciende a más de 380 millones de pesos. De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha afilado las garras contra los grupos que operan bajo este esquema delictivo, una lucha que, nos asegura, empezó a tomar fuerzas en el 2016 en la UIF.

Apapachada de un morenista a Córdova

Nos mencionan que algunos de los más activos e interesados legisladores pro-reforma electoral harían muy bien en escuchar las palabras del gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien recibió el viernes al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para firmar un convenio de colaboración. Don Adán, uno de los consentidos del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el “impecable” trabajo de don Lorenzo en la conducción de las elecciones presidenciales de 2018. “Nos dieron a la sociedad un ejemplo de trabajo coordinado patriótico, anteponiendo el interés de la sociedad a la nación, de una tarea fundamental como es la de garantizar la vida democrática”, dijo. Y se siguió de filo con aquello de que guardará su foto con Córdova para contarles a sus nietos por el impecable trabajo del 2018. ¡Qué tal!

Escaramuza entre Tatiana y Porfirio

Una pequeña diferencia tuvieron el jueves el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo y la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Tatiana Clouthier. Nos cuentan que al desarrollar una mesa para definir su agenda legislativa, el líder de la bancada morenista Mario Delgado tuvo que salir y le dejó la moderación a doña Tatiana. Muñoz Ledo, nos cuentan, pidió la palabra e hizo su exposición de aproximadamente cuatro minutos sobre migración, mencionando que Morena no es partido de Estado y recordó su salida del PRI porque ya no había mucho que hacer ahí al tener opiniones encontradas. Posteriormente, don Porfirio volvió a solicitar la palabra alzando la mano en reiteradas ocasiones y a Clouthier no le parecieron los modos y le contestó que ya le habían dado la palabra y que así no eran las formas. Otra legisladora salió en defensa de Muñoz Ledo y le dijo que estaba mal que le faltaran al respeto a Porfirio, quien sí pudo hablar por segunda ocasión, con gritos de respaldo: “¡Porfirio, Porfirio, Porfirio!”.