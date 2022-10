Nadie sabe quién pagó la visita de la hija del Che ni de Evo

Nos comentan que pese a que son documentos que deberían estar a la mano, en el gobierno federal al parecer tienen un desorden o no quieren difundir. Nos detallan que pese a que varios particulares han solicitado a la Presidencia de la República el costo que tuvieron los viajes y hospedajes de los invitados del presidente López Obrador para la ceremonia del Grito de Independencia —en la que estuvieron los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, así como Aleida Guevara, hija de Ernesto “Che” Guevara, entre otros—, esta dependencia responde que no tiene esa información y canaliza a preguntar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual, a su vez, responde que se le pregunte a Presidencia. Total, que ambas se echan la bolita. ¿Será que realmente no tienen esta información —lo cual es algo muy grave— o será que no la quieren dar a conocer?

La FGR, con miedo a las filtraciones en el caso Ayotzinapa

Llama la atención, nos hacen ver, el sigilo con que ahora se está manejando el caso Ayotzinapa, después de que el encargado presidencial para esclarecer los hechos, Alejandro Encinas, declaró a The New York Times que en la investigación de la Comisión de la Verdad se incluyeron pruebas sin verificar. Nos aseguran que entre los padres de los normalistas desaparecidos circuló durante todo el día de ayer la versión de que el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, fue detenido por la Fiscalía General de la República, por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los estudiantes de la Normal "Raúl Isidro Burgos". No fue sino hasta un poco antes de que se diera a conocer de manera oficial que el militar retirado Vázquez Pérez fue detenido en Nayarit, que les comunicaron la noticia. Ante este tipo de situaciones, nos comentan, los familiares y sus abogados son los últimos en ser informados por los muchachos del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien siempre les ha prometido total transparencia y acceso a la ahora tambaleante investigación.

Fue más veloz el canciller que la corredora olímpica

Nos cuentan que quien contradijo al canciller Marcelo Ebrard, tras su anuncio de la candidatura de México para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, fue la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara. El secretario de Relaciones Exteriores dijo que organizar el evento internacional no causaría al país ningún tipo de endeudamiento, pero ayer doña Ana Gabriela de plano se pronunció en contra de la idea porque, dijo, causaría un daño importante a las finanzas del país, como ocurrió en 1968. Aquí la interrogante es si la titular de la Conade escuchó la presentación que hizo don Marcelo, en la que afirmó que el presidente López Obrador está totalmente de acuerdo en la postulación y que los fondos se podrían obtener de las ciudades sede, los empresarios patrocinadores y el propio gobierno de México. ¿Falta de comunicación, simple divergencia de opiniones o celos profesionales porque don Marcelo resultó más veloz que la medallista olímpica para tomar el tema?