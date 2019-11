Morenos le pierden respeto a AMLO

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anduvo muy bravo toda la semana, primero con los campesinos que le bloquearon San Lázaro; luego con los panistas a quienes acusó de sólo querer moches; y ahora también con sus correligionarios. Ayer Delgado les pidió hacerle caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se defina al próximo dirigente nacional vía encuestas, pues, dice, hay un grupo en Morena que ignoró al mandatario y quisieron “robarse la elección e imponer a la mala a alguien”. El problema, nos dicen, es que el argumento parece ya no pesar como antes en el partido, pues desde hace un año el Presidente ha pedido a sus legisladores recortar el presupuesto e incluso donar sus prerrogativas… pero ellos nomás hacen como que la virgen les habla.

Magaloni, ¿demasiado independiente?

Nos hacen ver que la oposición en el Senado vio con buenos ojos el nombre de Ana Laura Magaloni en la terna para ministra de la Suprema Corte. El problema, nos dicen, es que se prevé que Morena vaya por una candidata diferente a ésta, pues aunque especialistas, académicos y organizaciones civiles apoyan a la especialista, el grupo mayoritario solo oye una voz, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien parece importarle sobre todo la cercanía y afinidad ideológica de quienes propone. La atropellada elección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), nos comentan, puede ser el espejo en el que se mire el proceso de sucesión en la Corte.

El embajador “legítimo” de Bolivia en México

El que ya no es —pero sí— embajador de Bolivia en México es José Crespo, quien en su momento fue nombrado por Evo Morales como representante diplomático en nuestro país. Sin embargo, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, le envió un documento para informarle de su cese… así que entregó una parte de la embajada el pasado viernes y la otra parte lo hará entre lunes y martes. Pero queda la duda de qué pasará con Crespo, pues para el gobierno mexicano este personaje sigue siendo el embajador formal. ¿Habrá representante diplomático legítimo y otro “espurio”?

La estrategia del PAN contra el Presupuesto

El Presupuesto de Egresos de la Federación, con el que partidos de oposición no están de acuerdo, es impugnable, sin embargo, hay quien ya busca algo que llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al parecer el PAN ya lo encontró. Los panistas, que no asistieron a la sede alterna para la discusión del presupuesto, tienen certeza de que se debió haber alcanzado un acuerdo para esa sesión y no ocurrió, además de que el pasado jueves solamente se puso a discusión el tema del presupuesto y no se dio seguimiento a la sesión del pasado 6 de noviembre, lo que —aseguran— cae en la ilegalidad. Por ahí es por donde el PAN le apuesta a tumbar en el Poder Judicial lo avalado por Morena.



***En la imagen Mario Delgado. Foto/ARCHIVO EL UNIVERSAL