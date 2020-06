Morena y PRI, hacen cortocircuito

Nos dicen que quienes de plano no pueden hacer buena conexión, ni ponerse de acuerdo en agenda, son los senadores de Morena y el PRI. Pese a que estos dos grupos parlamentarios en la Cámara Alta no se enfrentan abiertamente como lo hace la mayoría morenista con el PAN, nos comentan que su conexión simplemente hace cortocircuito. Sucedió ahora con la agenda legislativa, pues mientras el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguraba por la mañana que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, tendría una reunión hoy, martes, con la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC. Desde el PRI se dedicaron todo el día a desmentirla, afirmando que será hasta el jueves, día en que se vuelve a reunir la comisión que encabeza la senadora y excanciller Claudia Ruiz Massieu. Esa conexión, nos aseguran, cada día saca más chispas.

PT quiere mezcal, tlayudas y la presidencia de la Cámara

Además de las medidas sanitarias para evitar infectarse con el coronavirus, el vicecoordinador de los diputados del PT en la Cámara de Diputados, Benjamín Robles Montoya, compartió ayer su receta para evitar contagios. Al estilo oaxaqueño, pues es originario de ese estado, planteó que además de limpieza de manos, “lo hemos venido enfrentando con un caballito de mezcal en una mano y con una tlayuda en la otra y con eso evitar tocarse la cara”. Al parecer con esa receta el PT ha repelido el virus y ha acercado diputados a sus filas. Cuatro llegaron a su bancada la semana pasada, y como le platicamos en este espacio, ya está muy cerquita de arrebatarle al PRI la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el último año de esta 64 Legislatura. Ayer el legislador reconoció que el PT quiere ser tercera fuerza en San Lázaro y en ese caso “exigir lo que dice el reglamento” es decir, la presidencia de la Cámara. Así que René Juárez y sus 46 diputados tricolores tienen algo más de qué preocuparse en estos tiempos de pandemia.

Se mantienen recortes a centros de investigación

A pesar del anuncio de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buylla, en el sentido de que Conacyt respaldará la conservación y protección de los fondos fiduciarios de sus 26 Centros Públicos de Investigación, nos dicen que sí se mantendrán los recortes al gasto operativo de acuerdo con la información que desde el viernes les hicieron llegar a sus investigadores y comunidades. En el Instituto Nacional de Ecología, nos comentan, que por ejemplo, los laboratorios tendrán que cerrar y apagar equipos hasta agosto; y el gasto para mantenimiento de vehículos, compras de reactivos y viáticos, correrá a cargo de quien quiera pagarlo. Mientras que en el Instituto Nacional de Astrofísica se congelará la entrega de becas y no se aprobarán nuevos posgrados del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Así las cosas.

Monreal no le pierde

Nos hacen ver que el que aprovecha cada segundo de los reflectores es el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Don Ricardo no perdió el tiempo para impulsar la venta de su nuevo libro en la conferencia virtual de ayer. El senador se tomó los últimos minutos para promocionar su publicación 28, Justicia Penal Adversarial. “Es un libro que escribí hace varios meses, hace tres meses lo concluí y estos meses de pandemia, le dí dos revisadas, recientemente me lo mandó Porrúa, pero ya está a la venta y se los recomiendo”, dijo. No le pierde don Ricardo, quien aprovecha para completar el gasto y nivelar la pobreza franciscana de la 4T.

**En la Imagen el senador morenista, Ricardo Monreal. Foto: Archivo El Universal