Morena, más balazos que abrazos

En el pleitazo interno que se traen los de Morena para ver quién se queda con la dirigencia nacional, nos hacen ver que nadie se quiso poner el saco que aventó el presidente Andrés Manuel López Obrador, o más bien, todos se lo quisieron colocar al “adversario”. Mario Delgado asegura que ha pedido paz y amor al resto de los contrincantes, reconoce que no los ha habido y achaca errores a las personas que integraron la dirigencia nacional en el pasado. En el equipo de Yeidckol Polevnsky sostienen que todo lo han hecho bien y que el mensaje fue dirigido a los que han realizado un manejo opaco de los recursos del partido. Y en el lado de Porfirio Muñoz Ledo, las palabras “denuncia” y “auditoría” salieron a relucir para que Delgado explique qué ha hecho con el dinero que le fue encomendado administrar como líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados y sugieren que don Mario está gastando una fortuna en su campaña por la dirigencia del partido de la austeridad. Total, la pelea es de todos contra todos. Nada de abrazos y sí muchos balazos.

¿AMLO ya tiene gallo para Chihuahua?

El pasado viernes, durante la gira presidencial por el estado de Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un detalle que algunos interpretaron como una señal. Nos comentan que el delegado del gobierno federal en esta entidad del norte del país, Juan Carlos Loera de la Rosa, no estaba contemplado para estar en el presídium, sin embargo cuando el Presidente se dio cuenta pidió que lo subieran. Don Juan Carlos, nos mencionan, ha confrontado al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, durante el diferendo que el mandatario panista ha tenido con AMLO. Agregan que Loera de la Rosa es uno de los que aspiran a la gubernatura que estará en juego el próximo año. ¿Será que el presidente ya tiene gallo para Chihuahua?

López Obrador analiza quién ganará en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está estudiando la situación y adelantó que dará su pronóstico de quién se alzará con la victoria en Estados Unidos. Pero no coma ansias, pues no se trata de la elección presidencial que disputan Donald Trump y Joe Biden. Nos detallan que ayer en Hermosillo, Sonora, el mandatario comentó que pronto dará a conocer su quiniela de quién ganará en los playoffs de las Grandes Ligas. “Así como ahora que está el playoff; ya no les voy a decir, todavía estoy analizando cuál va a ser mi quiniela, pero sí la voy a dar a conocer antes”. Nos hacen ver que el año pasado el Ejecutivo federal falló en su pronóstico, pues apostó por los Astros de Houston, pero fueron los Nacionales de Washington quienes se quedaron con el título de la Serie Mundial. ¿Será que este año tendrá más suerte?

Desactivan conflicto con Washington

Lo que parecía una tormenta perfecta que amenazaba con meterle ruido a la relación México-Estados Unidos a unas semanas de las elecciones —la llegada de una caravana migratoria que amagaba con entrar por la fuerza a México este fin de semana— parece haberse disipado. Ayer por la tarde, más de dos mil migrantes hondureños habían aceptado su repatriación voluntaria desde Guatemala. Menos de cien migrantes en cada punto se observaban cercanos a los puntos fronterizos en Tapachula y El Ceibo. Nos explican que esto se logró derivado del cabildeo de la Cancillería mexicana con el gobierno guatemalteco, a fin de que aplicase su ley migratoria. Otro factor decisivo, nos dicen, fue el operativo que montaron la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, en coordinación con los gobiernos de Chiapas y Tabasco, lo que logró generar un efecto disuasivo.