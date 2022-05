Morena es moroso

Nos cuentan que Morena sigue acumulando sanciones en el Instituto Nacional Electoral y en esta ocasión sumó a su larga cuenta un pequeño monto de 30 mil pesos por omitir facturas, en dos estados del país, en el formato solicitado por la autoridad. Sin embargo, nos comentan que, según los datos del INE, en estas entidades los saldos pendientes por pagar de sanciones de años anteriores ascienden a 14 millones 139 mil 039 pesos en Hidalgo y 3 millones 335 mil 345 pesos en Michoacán, multas interpuestas entre 2019 y 2021. Nos hacen ver que, de poquito en poquito, se le van acumulando las deudas al partido guinda que encabeza Mario Delgado. ¿Tendrán su guardadito o la autoridad electoral les descontará en abonos estas cantidades?

AMLO, candil de la calle ¿y en casa?

La política interior no siempre es coherente con la política exterior, nos hacen ver. Mientras México exige a Estados Unidos que no se excluya a ninguna nación del continente de la Cumbre de la Américas, y que en caso de no invitar a todos los países el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá a la reunión en protesta, aquí en casa hay reclamos de una exclusión. Un día sí, y otro también, tres presidenciables o suspirantes de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, reciben halagos del Presidente y son invitados a actos en los que sus cualidades son ampliamente pontificadas por el propio mandatario. Ayer, el senador Ricardo Monreal, otra de las corcholatas morenistas, desde luego no la favorita del mandatario, pidió evitar la exclusión. Ante esta demanda, el Presidente tendrá la oportunidad de mostrar que es candil que alumbra tanto en la calle como en casa. ¡Buena suerte, don Ricardo!

Las batallas internas entre guindas

Ante el reclamo de parte de la militancia, la dirigencia de Morena se comprometió a llevar a cabo la sesión del Consejo Nacional antes de que concluya este mes. Sin embargo, nos dicen, hay mucha incertidumbre pues algo está retrasando la emisión de la convocatoria, por lo que se ve difícil que se realice dicha reunión antes de las elecciones del próximo 5 de junio. Nos hacen notar que las grillas entre los distintos grupos al interior del partido en el poder están a todo lo que da, con acusaciones, por un lado, de que la cúpula partidista se está corrompiendo, mientras que se revira diciendo que quienes han sido relegados de cargos en la administración pública pretenden apoderarse del partido. A estas diferencias se suman las existentes entre las facciones que apoyan a los diversos presidenciables que han sido destapados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que antes de llegar a las batallas con la oposición en 2023 y 2024, el partido guinda tendrá que librar cruentos combates internos.

SEP, no espantan los plantones

En el transcurso de esta semana, nos dicen, llegarán más maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de algunas secciones, como las de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, al plantón indefinido que instalaron afuera de la Secretaría de Educación Pública, en la que despacha la maestra Delfina Gómez Álvarez. Aseguran algunos líderes de esta ala magisterial que estarán en este lugar hasta que no sean resueltas sus demandas en cada uno de los estados en los que tienen presencia. Aunque los centistas han amagado con radicalizar sus posturas en el gobierno federal, consideran que la CNTE ha perdido fuerza y que no les asustan los plantones, pues en ese tema, en la actual administración hay varios expertos.