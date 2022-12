Monroy, un “patriota” expulsado y cuestionado

Diplomáticos de carrera nos hacen ver que el término de “patriota”, últimamente está muy desgastado. El presidente López Obrador aseguró que Pablo Monroy Conesa, embajador mexicano expulsado por el gobierno de Perú, es un “patriota”. Sin embargo, dentro del Servicio Exterior Mexicano (SEM), hay una impresión muy diferente de don Pablo. Nos comentan sobre su meteórica carrera: En el SEM la carrera diplomática inicia como Tercer Secretario, después de un tiempo y exámenes se asciende a Segundo, luego a Primero, luego a Consejero y por último Ministro. Para pasar de Ministro a Embajador se requiere de un nombramiento presidencial. Cuando Monroy fue nombrado embajador en Perú generó un gran malestar en SEM, pues apenas tiene el grado de Segundo Secretario. De hecho, Tatiana Ornelas, quien hoy por la contingencia se queda como encargada del despacho en Lima, es Primer Secretario, un rango superior a Monroy. Con su nombramiento como embajador “a la carrera”, nos dicen, México está pagando las consecuencias de su novatez, pues, aunque su salida tiene que ver con la injerencia de AMLO en temas internos de Perú, la actitud del diplomático no ayudó mucho. Hoy Monroy se encuentra en México, donde, por cierto, tendrá que regresar a su nivel de Segundo Secretario.

El hermano del Mencho, solo premio de consolación

Nos dicen que la detención de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, por parte del Ejército y de la Fiscalía General de la República (FGR), fue recibida en el Ejército Mexicano como una buena noticia, sin embargo, aún tiene una espina clavada. Los arrestos de “Tony Montana”, hermano del líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se suma a los de otros siete familiares del capo que han sido detenidos, pero con todo, aseguran que eso no es suficiente para lavar la afrenta sufrida con el asesinato del general José Silvestre Urzúa y la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. “El Mencho”, nos dicen, tiene que caer y van por él.

Atoran nombramiento de embajador en Canadá



Si a alguien tiene que reclamar el gobierno federal por la falta de ratificación del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador en Canadá, es a algunos senadores de Morena. A la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos dicen, le urge que haya embajador antes del 9 de enero, cuando iniciará en México la Cumbre de Líderes de América del Norte. Sin embargo, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado, no pudo sesionar el pasado 14 de noviembre por falta de quórum. Nos cuentan que la ausencia de senadores no fue accidental, sino premeditada, ya que algunos morenistas no están de acuerdo con la designación del exmandatario de Quintana Roo como representante diplomático. Entre esos legisladores, nos dicen, están Nestora Salgado, José Narro Céspedes y Adolfo Gómez, quienes decidieron hacer el vacío para que no sesionara la comisión. El periodo ordinario del Congreso ya fue clausurado, por lo que el trámite está ahora en manos de la Comisión Permanente, donde Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada y ayer no pudieron ratificar el nombramiento en fast track, como quería la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Designación de Comité Evaluador para el INE, huele a tribunales



Nos cuentan que ante la molestia de la oposición por los 3 perfiles que Morena puso sobre la mesa para integrar al Comité Técnico Evaluador que elegirá a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, los guindas decidieron aplicar la famosa técnica de "patear el bote" a fin de avalar los perfiles justo antes de la fecha límite que es el 6 de enero. También nos platican que hay quienes denuncian que la fecha límite para las designaciones era ayer, 21 de diciembre, por lo que ya analizan usar ese argumento para denunciar violaciones al proceso, como parte de una posible querella ante una designación afín a los morenistas.