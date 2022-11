Mario Delgado ya tiene candidata

El propio Presidente ha dicho que son tiempos de definiciones, de decidir en qué bando se encuentra cada quién y eso, nos hacen ver, es lo que ha hecho el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Nos aseguran que tras haber sido informado que no es corcholata en el juego por el gobierno de la Ciudad de México, don Mario decidió trabajar a favor del proyecto presidencial de la jefa de Gobierno de la capital. Así de claro, y sin ambages. Sin embargo, dentro de Morena algunos sectores consideran que no es correcto que el presidente Delgado ponga al servicio de una de las aspirantes todo el apoyo y recursos del partido, mientras que hay otros que también buscan ser los candidatos presidenciales. Don Mario ya definió su bando y solo quedará en espera de que, si su candidata triunfa en 2024, cumpla con la máxima de la Cuarta Transformación, y le pague con amor, el amor que ahora le brinda.



¿Quién paga el viaje de diputados fantasma a España?

Nos recuerdan que de los 13 legisladores que acudieron a España para participar en la Reunión Interparlamentaria, solo los cinco de Morena pidieron licencia al cargo, con el fin de blindarse para que sus suplentes voten la reforma electoral en México, en caso de ser necesario. La pregunta es ¿bajo qué investidura acuden a ese encuentro? Al concederse licencia a un legislador, nos hacen ver, deja de ejercer tal función. Además, a pesar de que Morena sostiene que van con recursos propios, nos platican que la Junta de Coordinación Política pagó viáticos a todos. ¿Usaron recursos públicos para viajar, sin ser servidores públicos en funciones?



Boric, el invitado incómodo

Nos cuentan que lo que se esperaba fuera un discurso solidario de un presidente izquierdista, terminó incomodando a senadores de Morena y sus aliados. Resulta que el joven presidente chileno Gabriel Boric, de visita relámpago por nuestro país, puso el dedo en la llaga en temas que no son del agrado en Palacio Nacional como condenar la dictadura en Nicaragua, un llamado a fortalecer la democracia en México e incluso calificar de “brutal” que en nuestro territorio sean asesinadas once mujeres todos los días. Al darse cuenta de que la oposición le aplaudía y el oficialismo se incomodaba, el exlíder estudiantil chileno optó por cortar abruptamente su alocución. Nos comentan que, si quiso evitar daños, fue demasiado tarde, pues en Palacio Nacional no cayeron nada bien las palabras del visitante. A ver si no le caen a palos a don Gabriel, en alguna mañanera.



Reforzarán vigilancia en la residencia presidencial

Nos comentan que quienes buscan que no haya fallas en el sistema de seguridad de Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, son los altos responsables de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos informan que hace unos días la dependencia federal, que al igual que la Oficina de Presidencia de la República tiene también su sede en el edificio histórico, encargó un estudio de mercado con miras a emitir una licitación para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las docenas de cámaras de circuito cerrado que hay en Palacio Nacional. Más vale prevenir que lamentar, dicen los encargados de la seguridad del recinto y del presidente y su familia.