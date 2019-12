Maribel no es investigada por caso García Luna

Al interior del gobierno del Estado de México echan cohetes con el caso de Genaro García Luna, pues fueron informados por la administración federal que no existe ninguna investigación contra Maribel Cervantes, excolaboradora del exsecretario federal de Seguridad Pública y actual secretaria de Seguridad Ciudadana mexiquense. Doña Maribel, nos comentan, dejó de pertenecer desde hace siete años al primer círculo de don Genaro. Es más, Cervantes, quien tenía a su cargo el área de Inteligencia de la SSP federal, acudió el miércoles pasado a la sesión del Consejo de Seguridad Pública en Palacio Nacional y mostró confianza en que pronto queden aclaradas las versiones que la señalaban como una de las posibles investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto. El caso es que todo mundo quiere tomar distancia de García Luna, quien afrontará un juicio en una corte de Nueva York por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. ¡Sálvese quien pueda!

Reelección pone nerviosos a diputados de Morena

En la bancada de Morena en la Cámara de Diputados hay una duda que está acabando con la paciencia de sus legisladores. El quebradero de cabezas es porque en el 2021 ya hay posibilidad de reelección, sin embargo, en los estatutos del partido está prohibida. Nos dicen que hay una ola de legisladores que buscará que este candado sea eliminado para que los actuales diputados puedan competir. Nos describen que en la bancada, que coordina Mario Delgado, ya hay nerviosismo de varios, y no sea que si los estatutos del partido no se ajustan a las necesidades de los diputados, ellos decidan buscar la reelección con otros colores y adelgazar la fracción morenista. Dicen que ojalá que si algún día la dirigencia se logra poner de acuerdo y terminar con sus pleitos internos, se den un tiempo para ocuparse de este tema que ya es una preocupación para algunos.

La alergia del secretario de Salud

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, tiene una severa alergia, nos hacen ver. Nos explican que don Jorge no se puede acercar a los periodistas. Nunca se realizó el encuentro de 2018 y su equipo canceló el de diciembre de 2019. Algunas versiones decían que en sustitución del secretario, el encuentro estaría encabezado por el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, pero a fin de no levantar suspicacias o que diera declaraciones por las que luego le jalan las orejas, se decidió cancelar tal reunión. El caso es que el secretario, pese a la relevancia de su encargo, prácticamente no habla con los medios de comunicación, como no sea para desmentir las recurrentes versiones de su salida del cargo. Ojalá se mejore de su alergia.

Se atoran a evangélicos con la Cartilla Moral

Los que no tienen para cuándo comenzar la entrega física de la Cartilla Moral de la 4T, son los líderes evangélicos, pues nos comentan que los 10 mil ejemplares que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les debió entregar, todavía no han llegado a ellos. Pero no todo está perdido, pues para evitar que no se relaje la moral, nos hacen ver en la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, que el cuadernillo se ha hecho llegar de manera digital a miles de mexicanos, y además ha trascendido fronteras, pues aseguran que ha sido enviada hasta los mails de personas que viven en Venezuela, Guatemala y Costa Rica.