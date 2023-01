Marcelo y Adán, en territorio de Claudia

Mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, junto con la jefa de Gobierno. En la sesión, nos dicen, se hará una evaluación de la estrategia de seguridad capitalina y el análisis de los primeros resultados del despliegue de la Guardia Nacional en el Metro, tras la tragedia y los “casos atípicos” de fallas registradas en las últimas semanas. Nos recuerdan que por lo menos en privado estarán las tres “corcholatas presidenciales”: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, pero en público solo la mandataria capitalina, por ser la anfitriona, tiene garantizada su participación. Será que buscarán nivelar el piso invitando a la conferencia al canciller Ebrard y al secretario López.

Durazo y el gran negocio de saliva



A cinco meses de que se creó la empresa estatal LitioMex y sin que haya sido extraído un solo gramo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, designado presidencial para el tema, ya adelantó que empresas de Canadá y Estados Unidos, tendrán preferencia en la explotación de lo que se ha presumido como “el oro de la 4T” porque LitioMex “no tiene tanto dinero como el que se requiere”. Expertos en la materia nos dicen que la pregunta que cabe hacer en este contexto si es entonces falso lo que se dijo acerca de que se trataba de un recurso tan importante como el de los yacimientos de petróleo en México y que permitiría al país ganar dinero a manos llenas. Don Alfonso, quien se vendió como un experto en seguridad pública, fracasó en el cargo federal, y ahora, solo es responsable de la inseguridad en Sonora. Será que el experto en litio también fracase en este nuevo proyecto, que hasta el momento es un negociazo de saliva.

El complot contra los amlitos



Nos hacen ver que, para eso de la victimización y la denuncia de complots en su contra, la autollamada Cuarta Transformación se pinta sola. Ahora, los simpatizantes de Morena, incluyendo a legisladores, ya se sumaron a la campaña #YoConMiAmlito en respuesta a una la resolución del Tribunal Electoral, que esta semana fue retomada y criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nos explican, que la determinación del tribunal se ha distorsionado con el paso de los días, hasta asegurar que las figuras de peluche que representan al presidente Andrés Manuel López Obrador son ilegales. La realidad, nos detallan, es que sólo se prohibió su uso para campañas electorales, así que estos “amlitos” no incumplen ninguna ley.

Nadie sabe de dónde salió dinero para gastos de la marcha e informe de AMLO



Nos comentan que si hay algo que llamó la atención de la gran marcha y el informe, en el Zócalo que el presidente López Obrador dio el 27 de noviembre para festejar cuatro años de gobierno, fue la instalación de cientos de sillas para invitados VIP que fueron celosamente resguardadas por elementos militares, así como el escenario, los cientos de vallas metálicas, el sistema de sonido y pantallas enormes desplegadas. Sin embargo, nos detallan que, luego de que un particular, por la vía de Ley de Transparencia pidió información a Presidencia de la República sobre el costo, la dependencia, como es habitual, respondió que, tras una “exhaustiva búsqueda” no encontró ningún documento sobre el gasto por este servicio. Al preguntarle al gobierno de la CDMX y a la Secretaría de Gobernación si ellos habían hecho este gasto, respondieron que no y patearon la bola hacia la oficina de la Presidencia. Quizá, nos hacen ver, este gasto lo hicieron los mismos benefactores anónimos que de manera generosa pintan bardas, pagan espectaculares y promocionan a los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial.