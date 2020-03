A lucrar en medio de la pandemia

Si usted cree que en los casos de una emergencia como la que se vive por la pandemia de Covid-19 todos son solidarios, resulta que no, que hay quien abusa. Nos dicen que las embajadas y consulados de México trabajan al máximo para ayudar a que los viajeros mexicanos varados regresen a sus hogares, pero nos hacen notar que hubo quienes quisieron pasarse de listos. Es el caso de algunas agencias de viajes que mandaron a grupos de turistas mexicanos a países en los que, ante el avance de la pandemia, sabían que existía el riesgo de que fueran cerrados y hoy no pueden salir. Incluso algunas agencias ofrecieron viajes a Dubai saliendo de México el día 15 de marzo, o a Europa (incluyendo España, Italia, Suiza y Francia) con salida el día 17 de marzo, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Marcelo Ebrard, ya había emitido, el día 14, un comunicado pidiendo a los ciudadanos no viajar al extranjero. Estas mismas empresas también organizan vuelos chárter a esos países que saben que están cerrados, cobran por el viaje, luego lo cancelan y viene después el drama para la devolución del dinero. Grandes patriotas y honestos comerciantes.

Coscorrón de AMLO a diputados de Morena

Pues al parecer los cables de la información entre el Palacio Legislativo y el Palacio Nacional se cruzaron. La bancada de Morena, que comanda Mario Delgado, tuvo que hacer antier circo, maroma y teatro para poder realizar una sesión en la que sin la asistencia de la oposición, la aplanadora de Morena y sus aliados aprobaron una reforma a la ley electoral que permite que los legisladores pueden ser reelectos sin la necesidad de dejar su puesto, reforma que aún tiene que ser aprobada en el Senado. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el jueves la medida aprobada por los diputados de su partido, y dejó ver la posibilidad de que en el Senado sea modificada. “Ah, no, eso está mal, pero, digo, eso yo creo que ellos mismos lo van a corregir”, respondió el mandatario a la pregunta de una periodista que le solicitó su opinión sobre la reforma. Y añadió: “Ah, falta la (Cámara) de Senadores. Nada más todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir, pero esa es una opinión, nada más”. O nadie en la Cámara de Diputados conocía la opinión del Presidente, o ahora sí a la bancada de Morena no le interesa lo que diga el líder de la Cuarta Transformación en este tipo de temas. Independencia, le dicen.

¿Freno a Dos Bocas y Tren Maya?

Nos cuentan que el próximo martes acudirá a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Arturo Herrera para, muy posiblemente, plantearles las medidas emergentes que adoptará el gobierno federal para enfrentar la contingencia del Coronavirus. Nos recuerdan que, de ser así, la Cámara de Diputados es la única facultada para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación y hacer reasignaciones en el gasto. Hay quien señala que la Cuarta Transformación podría parar algunos de sus proyectos estrella o al menos disminuirles recursos como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, con el fin de reorientar el gasto, pues en ningún presupuesto se esperaba que en 2020 iba a llegar esta pandemia que lleva ya 10 mil muertos en el mundo y que ha impactado las finanzas a nivel global. Veremos.

Juzgados rebeldes

Aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó suspender labores durante un mes por la contingencia del Covid-19, hay quienes en el Poder Judicial de la Federación (PJF) no hicieron caso. Nos dicen que personal de algunos juzgados federales acudieron a trabajar a pesar de que sus áreas no están de guardia para atender asuntos urgentes, como se estableció en el acuerdo emitido por el Pleno del CJF. Sin embargo, aseguran que esta situación ya llegó a oídos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y titular del PJF, Arturo Zaldívar y nos comentan que el Consejo ya tomó cartas en el asunto pues la violación del acuerdo del Pleno podría acarrear a los responsables una sanción administrativa.

**En la imagen Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores. Foto: Archivo El Universal