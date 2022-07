Los números de Adán Augusto López y la cara no tan negociadora

Nos platican que mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirma que si lo castiga el INE “no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”, en San Lázaro tienen otros datos. Nos recuerdan que la oposición dice seguir firme en su moratoria constitucional y la reforma electoral que se está planteando desde Palacio Nacional requiere mayoría calificada, es decir, que los números no le dan al bloque oficialista ni para desaparecer al INE como dice don Adán Augusto, ni para bajarles los sueldos a los consejeros. En las filas opositoras, las declaraciones de don Adán Augusto no cayeron muy bien y terminaron de tirarles la imagen que tuvieron inicialmente de que el paisano del presidente López Obrador sería la cara negociadora del gobierno federal. Habrá que ver si la negativa opositora se sostiene cuando se intensifique el impulso presidencial a la reforma.



¿Luz verde para brincarse al INE?

Para seguir con las reglas electorales y la idea de que no hay problema de brincárselas, nos hacen notar que no sólo las corcholatas de Morena fueron reprendidas por el INE por hacer mítines que podrían considerarse actos anticipados de campaña en Coahuila, sino que la tutela preventiva alcanzó también a diputados y gobernadores. En un nuevo acuerdo, el INE impuso medidas cautelares contra los gobernadores en funciones y electos de Baja California, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, incluso al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Nos cuentan que con luz verde desde Palacio Nacional y ahora desde el Palacio de Cobián, a los aludidos no les preocupa mucho que puedan imponerles sanciones. Lo que sí les importa es quedar bien con su corcholata de preferencia.



La frase desafortunada en la sección de las mentiras

Nos comentan que, en la mañanera de ayer, al presentar su sección de “Quién es quién en las Mentiras de la Semana”, Ana Elizabeth García Vilchis se aventó una frase para inmortalizar, claro, sin importar que México es uno de los países con mayor número de periodistas asesinados y que en la conferencia diaria no abundan las afirmaciones sustentadas en datos o en la realidad: “Cuando la mentira canta, el periodismo muere”. Hubo, nos cuentan, quienes la tomaron con preocupación, pero en general ya pocos le conceden seriedad a lo que se presenta en la famosa sección del programa matutino.



Maestros desencantados sopesan boicot

Los que ya difundieron su Plan Estratégico 2022-2023 son los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes planean empezar en agosto reuniones con los padres de familia para “informarlos” sobre las afectaciones sociales que ha generado este gobierno, del que fueron aliados. Hablan también de paros laborales de 24, 48 y 72 horas. Nos cuentan que otra posibilidad que evalúan es la de boicotear el inicio del ciclo escolar 2022-2023. ¿Será que quieren empezar a fortalecer su presencia ahora que se ven debilitados y que su archienemiga histórica Elba Esther Gordillo da señales de querer regresar a la actividad política?