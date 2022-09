Los motivos de Alito

Dentro del PRI nos aseguran que su líder nacional, Alejandro Moreno, sí busca librar su proceso de desafuero, y posibles acusaciones penales, que desde el gobierno federal le han hecho saber que vendrían, a cambio de que se apruebe la reforma que permite alargar la presencia de militares en las calles. Ayer, don Alejandro tuvo un encuentro con los integrantes de su bancada en San Lázaro en el que les pidió unidad y que defiendan la presentación de la iniciativa de Yolanda de la Torre con el argumento de que la ampliación del plazo hasta 2028 de los militares en labores de seguridad pública es para garantizar la seguridad de las familias mexicanas. Incluso, nos cuentan, que el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, tuvo un encuentro con sus homólogos del PAN y del PRD, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, en el que les pidió su comprensión para que la alianza se mantenga. PAN y PRD solo tienen dos caminos, nos dicen, ser “comprensivos” con “Alito” Moreno, o dar por terminada la alianza legislativa y electoral con el PRI.



Layda Sansores perderá rating

Quién dice que en la política no hay coincidencias. Mientras en el PRI se propone una reforma constitucional para ampliar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, casualmente decidió meter freno a la campaña que por semanas ha mantenido en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en la que ha revelado conversaciones del priista obtenidas ilegalmente. De plano, doña Layda anunció en su Twitter que después de una “larga reunión con el abogado, hemos decidido no tocar el tema Alejandro Moreno” en el Martes del Jaguar. Vaya sacrificio de la gobernadora, pues esa sección es la que le generaba rating a su programa semanal. Nos hacen ver que, ahora, doña Layda tendrá que ensayar más números de baile, como el que presentó en su informe de gobierno, para compensar y no perder audiencia. Bien vale sacrificar rating por una reforma, nos dicen.



¿A qué regresa la maestra Delfina al Senado?

Nos cuentan que sorprendió a extraños, no a los morenistas, el retorno de la maestra Delfina Gómez al Senado. La virtual candidata al gobierno mexiquense podrá cobrar siete meses de dieta, tendrá fuero y estará muy cerca del senador Higinio Martínez, quien también buscaba la candidatura y que, hoy por hoy, tiene en sus manos la estructura del partido en el Edomex, que requiere la profesora para llegar a la gubernatura. Nos hacen ver que la relación entre senadora y el senador no pasa por su mejor momento y que quizá, estando cerca de don Higinio, doña Delfina logre recomponerla y lograr el apoyo de él. Además, tendrá la tribuna senatorial para hacer precampaña sin que el Instituto Nacional Electoral la pueda frenar. Es ganar-ganar dicen los oficialistas.



Se le incendia el Poli a su director

Nos cuentan que el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, ahora sí está muy preocupado porque se le está incendiando la casa. Nos hacen ver que el caso de las movilizaciones y paros que cada día crecen en el IPN, incluso podría derivar en la salida de don Arturo antes de que concluya su periodo, en 2023. Nos dicen que no son pocas las voces dentro del propio gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, que dicen que el director Reyes dejó crecer tanto las demandas de los estudiantes, que ahora el problema se ha vuelto muy complejo de resolver, y, aseguran, que ahora las autoridades politécnicas no saben por dónde empezar a apagar el fuego.