Los LeBarón, ahora en Guanajuato

Nos cuentan que las cosas en materia de seguridad en Guanajuato están insoportables, cada vez más complicadas, y que comienza a gestarse un gran movimiento de la sociedad civil para reclamar mayor atención de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Algunos líderes de grupos sociales, nos adelantan, han invitado a la familia LeBarón a participar en una marcha que han denominado “Por la vida y la seguridad” y que han confirmado su asistencia Julián, Adrián y Bryan. Desde grupos de la sociedad civil nos hacen ver que la figura de los LeBarón comienza a fortalecerse como insignia en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, al menos desde el ámbito ciudadano, nos hacen notar.

Viene la batalla del T-MEC en Canadá

Ahora viene el baile en Canadá por el T-MEC, el acuerdo comercial de América del Norte. Y el encargado de seguir los pasos es el embajador de México en suelo canadiense, Juan José Gómez Camacho, y la pista de baile no está del todo pareja. Nos comentan que por lo pronto la Cámara de los Comunes adoptó la moción presupuestal para el tratado en el Parlamento y el documento aprobado por los congresos de México y Estados Unidos fue presentado en primera lectura para los legisladores canadienses. Hoy la viceprimera ministra, Chrystia Freeland, hablará en la Cámara de los Comunes sobre el T-MEC y el diplomático mexicano Gómez Camacho estará siguiendo los pasos en esta pieza que no será tan sencilla, nos comentan.

El virus de tomas crece en la UNAM

Aunque no se trata de algún virus, como el coronavirus, comienzan a mutar las maneras de tomar y cerrar planteles en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos recuerdan que contrario a los paros de actividades ocurridos a finales del año pasado, cuando las feministas decidieron cerrar legítimamente algunos centros en protesta por la violencia de género en la institución, ahora quienes toman esas decisiones ya no son solo alumnas y lo hacen no por la voluntad de la mayoría, sino por la razón de la fuerza. Tal situación ocurrió el jueves, nos explican, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde unos cuantos encapuchados y encapuchadas determinaron en la madrugada clausurar las entradas al plantel e impedir el ingreso de miles de alumnos y profesores, quienes no pudieron tener clases. ¿Será que un virus diferente se inoculó en la UNAM, algo distinto a la lucha feminista? ¿Habrá alguna vacuna contra este mal?

Tribunal electoral 360°

Durante el arranque de los informes de labores de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera pone en marcha en el Estado de México el plan Tribunal 360°, que pretende hacer más atractiva y accesible la justicia electoral para los mexicanos. Nos explican que las y los magistrados electorales piensan que si algo tienen en común la realidad virtual y la justicia electoral es que la ciudadanía misma está al centro de la experiencia. Por esa razón, nos mencionan, lanzaron este proyecto con el que se pueden visitar las siete salas del TEPJF desde cualquier parte del mundo, con la ayuda de un teléfono inteligente, computadora o acceso a unos lentes de realidad virtual. ¡Órale!