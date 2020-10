Los hijos desobedientes de Morena

Nos hacen ver que la falta de obediencia ciega que el presidente Andrés Manuel López Obrador exige para el proyecto de la autollamada Cuarta Transformación ya genera molestias en el mandatario. Ayer por la mañana el Presidente se mostró molestó porque inclusive en su propio partido hay oposición “y titubean” en apoyarlo a que se eliminen los 109 fideicomisos que el gobierno federal pretende desaparecer. De plano, dijo que legisladores de Morena estaban aturdidos y confundidos por no apoyar esta propuesta, y les tuvo que recordar que en la plataforma de Morena para las elecciones de 2018, está contenida esta medida, y que forma parte de las promesas que se hicieron a los electores. “Como aturde y confunde tanta propaganda en contra, hay hasta legisladores nuestros que titubean —me refiero de nuestro movimiento— que llegan a titubear, se les olvida y hay que estárselos recordando. Lo dijimos en campaña, que lo planteé en el Zócalo, que es uno de los 100 compromisos que hice, que le gente votó por acabar con la corrupción, pero es tanto el golpeteo que llega a confundir, y cuando se está llevando a cabo una transformación es que hay que actuar con firmeza. El que se aflige se afloja”, dijo el Presidente. Obediencia ciega, ¿qué parte de estas dos palabras no entienden algunos de los aturdidos hijos desobedientes morenistas?

¿Son, o se hacen, en la SSA?



Desconcertante, así es, nos comentan, es la manera en la que Secretaría de Salud maneja su política de transparencia. Se preguntan si es ignorancia, incompetencia, dolo o franco desacato la manera de conducirse de la SSA al responder solicitudes de información y recursos de revisión. Para muestra este botón: en medio del escándalo por el robo de medicamentos oncológicos para niños, la Secretaría, que dirige Jorge Alcocer, no tuvo empacho en decir que no existen compras de medicamentos a farmacéuticas internacionales. Así como lo escucha, eso fue lo que contestó ante una solicitud de información. Y, obvio el solicitante se inconformó, e interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En alegatos, el órgano garante demostró que la propia SSA, por medio de un comunicado de prensa, informó sobre la compra de medicamentos oncológicos a cinco países: Argentina, Brasil, Alemania, Cuba e India. Y aun así, la SSA se mantuvo en su testarudez, y jura y perjura que no ha comprado nada en el exterior. Ahora, nos hacen ver, usted podrá decidir si cree o no en las cifras que a diario dan a conocer sobre contagios y muertes por Covid.

Corte abre los ojos a corrupción, nepotismo y acoso



El Consejo de la Judicatura Federal, nos comentan, inició la operación de un nuevo buzón de quejas y denuncias que se enfoca en tres puntos particulares: actos de corrupción, nepotismo y acoso sexual. Nos explican que las denuncias serán anónimas y ahora ya no se analizará previamente si se debe o no investigar la misma, sino que automáticamente la Contraloría o los órganos de Disciplina iniciarán las pesquisas. Otra novedad, comentan, es que se podrá solicitar de inmediato la intervención o asesoría de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual. Una buena noticia.