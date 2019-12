A los enemigos, investigación financiera… a los amigos, barbacoa

Ayer el partido Movimiento Ciudadano puso el dedo en la llaga al cuestionar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que dirige Irma Eréndira Sandoval, por no recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para investigar hasta el último peso de las cuentas bancarias del director de CFE, Manuel Bartlett —así como de su millonaria pareja Julia Elena Abdala—, como sí hizo con Emilio Lozoya y sus familiares. Tampoco investigaron las transacciones de la señora por las cuales compró en ganga mansiones en zonas de lujo de la CDMX, ni indagaron la extraña razón por la que, de la nada, se volvió una acaudalada empresaria poquito después de conocer a Bartlett. En la 4T, el dicho juarista se modifica: “A los amigos, justicia y gracia (más un plato de barbacoa y selfie con el Presidente). A los enemigos, la ley a secas”.

El compadre de EPN sigue haciendo de las suyas

El que resultó ser un florero legislativo, nos dicen en San Lázaro, es el diputado de la deprimida bancada tricolor, Luis Enrique Miranda Nava, que a costa de su compadre Enrique Peña Nieto —al que le quedaban menos de cien días de Gran Tlatoani— se convirtió en legislador por vía plurinominal y hasta aspiró a coordinador de la bancada. Ahora que ya van a la mitad de la 64 Legislatura, don Luis Enrique resulta no pagar el favor siquiera con el mínimo requisito de la asistencia, pues falta constantemente y, nos dicen, ni a las juntas previas del grupo parlamentario asiste. ¿Será que el acuerdo de no agresión de la 4T con Peña Nieto incluyó también al compadre? No se explicaría de otra manera la comodidad con la que el diputado se mueve.

Insistirá Morena en bajar dinero a partidos

Nos cuentan que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados insistirá en la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Nos describen que el propio coordinador de la bancada mayoritaria, Mario Delgado, animó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que envíe esta iniciativa como preferente el próximo 1 de febrero. De esta manera se verá qué bancadas están del lado de la austeridad o del derroche. Cabe recordar que si se baja a la mitad el financiamiento a los partidos, habría una bolsa de 5 mil millones de pesos extras para invertirlos en otras cosas, seguramente más útiles.

La peor cara del muro de Trump

Aunque se dicen muy amigos, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que ambos presidentes tienen prioridades opuestas, quizá la mayor de ellas: levantar un muro en toda la franja fronteriza con México. Próximamente la administración Trump comenzará a construir el muro en la zona de Arizona, por donde cruza el Río San Pedro, a pesar de ser zona desértica y que por lo tanto, de manera natural, impide el cruce de personas. El problema es que los estudios ambientales señalan que el daño al ecosistema podría ser catastrófico en caso de realizarse la obra. ¿Será que México va a actuar en contra del proyecto? ¿O tendrán que ser únicamente las organizaciones estadounidenses las que entren a la batalla?